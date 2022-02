Zaledenela vam bo kri: štiri skrivne prerokbe, za katere doslej niste slišali

Le kdo ne pozna Nostradamusa ali babe Vange, jasnovidcev, ki s svojimi napovedmi še danes burita duhove? Obstaja pa na tisoče manj znanih napovedi drugih jasnovidcev oziroma prerokov, za katere najbrž še nikoli niste slišali. Med manj znanimi so naslednje štiri, za katere bi morali vedeti, predvsem zaradi morebitne katastrofe, ki nas lahko čaka v prihodnosti.

Prerokba Aloisa Irlmaierja

Alois Irlmaier je bil navaden fizični delavec iz Freilassinga na Bavarskem. Poleg fizične moči pa je imel tudi druge zanimive sposobnosti. Rekli so, da je jasnovidec, legenda pa pravi, da je mnogim ljudem pomagal, da so po drugi svetovni vojni našli svoje bližnje. Zaradi svoje priljubljenosti je končal na sodišču, obtožen je bil čarovništva. Sodišče ga je oprostilo, ko je sodniku natančno opisal, kakšna oblačila je imela tisti dan na sebi njegova žena in kaj točno je počela.

Alois je napovedal dan svoje smrti, pa tudi nekatere druge malenkosti. Zatrdil je, da je tretjo svetovno vojno videl kot v filmu, in poudaril, da bo ta potekala na Bližnjem vzhodu in v Sredozemlju, kjer se bodo spopadle največje svetovne sile. »Vojna se bo začela, ko bosta dva moška ubila tretjo pomembno osebo. Za to bosta plačana. Umor se bo zgodil na Balkanu. Pred vojno bo zelo plodno in bogato leto. Vojna bo prišla brez opozorila, čez noč. Vidim prah. Vidim tri številke. Dve osmici in devetica. Ne vem, kaj pomenijo, in ne vem datuma ali ure, ko se bo to zgodilo.«

Hildegarda iz Bingna. FOTO: Wikipedija, avtor neznan

Prerokba Hildegarde iz Bingna

Redovnica Hildegarda iz Bingna se je rodila leta 1098 in svoje življenje hitro posvetila bogu. Skladala je, pisala in sodelovala v filozofskih in teoloških razpravah. V prostem času je doživljala vizije prihodnosti, ki so se začele, ko je bila še otrok.

Hildegarda je objavila svoje življenjsko delo, imenovano Spoznavaj pot (Scivias), ki vsebuje njenih 26 prerokb in videnj. Tam navaja, da nas ne čaka nič dobrega. »Proti koncu vsega, kar poznamo, bo velik imperij, segajoč čez ocean in z veliko narodi in plemeni, propadel, ko se bo pojavil komet.« Verjetno je s tem mislila Ameriko. Piše, da bodo številne države prizadeli potresi, neurja in poplave. Kolonije bosta prevzela »tiger in zmaj,« torej države Daljnega vzhoda. Mnogi drugi narodi bodo umrli od lakote, mir se bo vrnil v Evropo šele, ko bo Francija spet postala kraljestvo.

Tretja skrivnost fatimske Matere božje

Zgodba se začne leta 1917, ko se je na Portugalskem dvema deklicama in fantku prikazala devica Marija. Pravzaprav so to videnje doživeli večkrat, Marija naj bi jim razkrila tri skrivnosti o ključnih dogodkih za našo civilizacijo. Dve skrivnosti sta bili razkriti v dokumentu leta 1941, samo papež pa je dobil ključe do tajnih dokumentov, v katerih je zapisana tretja skrivnost fatimske Matere božje. Prvi dve skrivnosti se nanašata na pekel, prvo in drugo svetovno vojno. Vatikan je objavo tretje skrivnosti odložil za 83 let, končno pa je leta 2000 javnosti predstavil besedilo in razlago, ki se nanaša na poskus umora papeža Janeza Pavla II. in preganjanje kristjanov po svetu. To naj bi bilo vse. Mnogi pa menijo, da je zadnja stran prerokbe ostala skrita, torej da besedilo ni bilo predstavljeno v popolnosti. In za to naj bi obstajali dokazi.

Kardinali so večkrat povedali, da je tretja skrivnost zapisana na enem papirju, ne na štirih, ko je bilo objavljeno, tretja skrivnost pa naj bi vsebovala podatke o apokalipsi, satanu in cerkvi. Tega v objavljenem besedilu ni. Besedilo naj bi vsebovalo tudi opis Rima, v katerem je bilo vse uničeno in kjer so vsi mrtvi, papež pa hodi med vsemi temi mrtveci, se povzpne na hrib in tam ubijejo še njega. In to nikakor ni videti kot atentat na Janeza Pavla II. Tudi če se je tretja skrivnost uresničila, zakaj so čakali še 20 let po atentatu na papeža, da so jo razkrili? To pa še ni vse. Devica Marija naj bi v prikazovanjih vedno govorila, da se je vsemu temu mogoče izogniti, če se človeštvo namesto k sovraštvu obrne k ljubezni. In kar je najpomembnejše, ključno sporočilo je bilo, da je preobrazba Rusije nujna, da bo cerkev v Rusiji strašno trpela in da bo Rusija ogrozila celotno človeštvo.

Božja mati se je otrokom zadnjič prikazala 13. oktobra 1917. Omenila je, da se bo takrat zgodil tako imenovani 'sončev čudež'. To se je hitro razvedelo in v Fatimi se je zbralo kakšnih 100.000 ljudi, ki so vsi pričali, da se je čudež res zgodil. Iz oblakov se je najprej pokazalo sonce, ki je dobilo sij različnih barv, ki so se po nebu razlivale kot mavrica. Sčasoma se je sonce premaknilo na obzorje. Vsa ta množica ljudi in nekaj deset novinarjev so trdili, da česa podobnega še nikoli v življenju niso videli.

Sveti Nil Sinajski. FOTO: Wikipedija, Jakov Bogatenko (1875–1941)

Prerokba svetega Nila Sinajskega

Sveti Nil je bil krščanski menih s Sinaja. Živel je v 5. stoletju in za seboj pustil majhno prerokbo. Nikoli sicer ni bilo dokazano, da jo je res zapisal, je pa vsekakor zanimiva. Recimo zato, ker je predvidel letala, podmornice in telefonske povezave. Morda celo internet. »Ljudje bodo našli način, kako se pogovarjati z enega konca sveta na drugega,« je trdil pred približno 1600 leti. »Po letu 1900 in v 20. stoletju bodo ljudje postali neprepoznavni. Ko bo prišel čas za prihod Antikrista, bodo ljudje brez časti in ponosa. Svet se bo spremenil ... Ne bomo mogli razlikovati moških od žensk zaradi brezsramnih oblek in las. Zavladal bo pohlep. Ljudje bodo leteli kot ptice in se potapljali na oceansko dno. Ko pa bodo vse to dosegli, ti nesrečni ljudje ne bodo vedeli, da so pravzaprav v službi Antikrista ...«