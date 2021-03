Naša odgovornost je, da zunanje dogodke sprejmemo in v njih ohranjamo zaupanje in spokojnost. Zavedati se moramo, da se v njih skrivajo lekcije, ter se moramo biti pripravljeni učiti iz njih, namesto da nas jezijo. Vse je namreč popolno in se bo dovršilo ob pravem času, nič prej in nič pozneje. To z drugimi besedami pomeni, da tudi če imate prometno nesrečo, ne boste umrli v njej, če še ni prišel vaš čas. Če vam nekam še ni namenjeno iti ali nečesa doseči, se boste spopadali s številnimi ovirami na poti, ki vam bodo preprečevale, da bi dosegli cilj. Pomembnejše točke naše usode so namreč določene, prav tako izzivi in učenje. Namesto da to zanikamo in poskušamo pobegniti, je bolje, da sprejmemo lekcijo in delamo na njej.



Na zakon neskončnih možnosti se spomnite, ko se pritožujete nad svojo službo, namesto da bi naredili kaj glede tega. Enako velja za nezdrave odnose, v katerih ostajamo. Vse, nad čemer se pritožujete, lahko zamenjate za nekaj boljšega. Odvisno je le, kako močno si to želite. Vesolje ne želi, da ste nesrečni. Strah nas omejuje, da ne stopimo iz cone udobja, zato se zadovoljimo s slabšim. Toda vesolje nas vedno ščiti, ko se odločimo za spremembo. Naključij ni. Bodite pozorni, kam vas vodijo znamenja, in jih ne ignorirajte, ko se pojavijo.

