Zakaj zbolimo?

V zahodnem svetu poznamo tipe konstitucije, Indijci pa doše kapho, vato, pito in njihove kombinacije. Vsak tip ima prednosti in slabosti, s katerimi že pridemo na svet. Nato nas ruši, da živimo v nenehnem stresu, ki nam jemlje energijo, da nam je ne ostane dovolj, da v telesu potekajo procesi samozdravljenja. Vedno, ko je energije premalo, se začne bolezen, opozarjajo duhovni učitelji.



Bolezen načeloma pomeni, da se je problem pokazal in je stekel proces njegovega razreševanja. Toda pogosto napačno razumemo, kako naj bi se odzvali na bolezenske znake. Vzamemo tableto, prekinemo bolečino, škodljivi vplivi pa se v nas samo še naprej nalagajo. Ko prekinemo proces, tako ne pride do ozdravitve, problem se le potuhne. Guruji svetujejo, da namesto tega s povezanim dihanjem predelamo energijo, ki je ujeta v naše bolečine in travme.



Bolezen je namreč povezana s telesnimi napetostmi in blokadami. Vsako naše čustveno stanje se shrani v telo, zato je ključ spraviti iz sebe fizične napetosti, ki v nas zadržujejo podzavestne težave. To je tudi razlog, da lahko pri nekaterih vrstah masaže, ko se prekinejo blokade, pridejo na plan čustveni odzivi, ki smo jih prej zadrževali v sebi. Tudi s pitjem gline lahko pride na plan star problem, pravijo duhovni učitelji.



Vodilo za zdravo in srečno življenje naj torej bo, da se čim manj obremenjujemo in sledimo svojim načelom. Trudimo se, da ne poglabljamo svojega strahu, krivde, jeze in žalosti.

