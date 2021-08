Zakaj jajc, banan, paradižnika in čokolade ni dobro shranjevati v hladilniku

Čeprav naj bi bilo shranjevanje živil v hladilniku načelno varno in naj bi podaljšalo rok uporabnosti vseh, ki so na njegovih policah, to ne drži.Nekatera hrana tako v hladilniku le krade dragoceni prostor, druga pod vplivom mrzlega zraka izgubi pravi okus, so pa tudi živila, ki prav v hladilniku hitreje popadejo. Poglejte, kaj vse ne sodi vanj.