Zahvaljujte se za stvari, ki si jih želite, kot bi jih že imeli

Hvaležnost je močna ustvarjalna sila in odličen pripomoček, ki se nam pomaga ločiti od strahu. Tudi v najtemnejših trenutkih se lahko spomnimo nečesa, za kar smo hvaležni, tudi če gre za kaj preprostega.

Lahko začnete že s hvaležnostjo za to, da vam bije srce. Frekvenca hvaležnosti je namreč enako učinkovita, kot če bi bili hvaležni za milijon dolarjev. Joe Dispenza pravi, da je treba bolnike s hudimi obolenji spraviti v stanje hvaležnosti, saj se običajno zahvalimo, ko nekaj dobimo.

Bodite pozorni

»To pomeni, da se je želeno že zgodilo. Močneje, kot čutimo, da se zdravljenje že dogaja, močnejši sprožilec je to za naše telo, ki odraža to zdravljenje,« pravi dr. Dispenza. Zato bodite pozorni, v katero smer se vam podijo misli, in jih preusmerite nazaj k hvaležnosti.

Pišite seznam hvaležnosti, zahvaljujte se za tiste stvari, ki jih želite, kot bi jih že imeli. Zraven si vizualizirajte stanje, saj ti scenariji obstajajo v polju neskončnih možnosti – prepričanost in hvaležnost pa nam jih pomagata priklicati.