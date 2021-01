Slaba napoved: čaka nas zahteven konec januarja

Soočali se bomo s težavami, povezanimi s šolstvom. FOTO: Lakshmiprasad S/Getty Images

V Sloveniji astrološko gledano vstopamo v najtežje obdobje leta. Strokovnjaki na Inštitutu Jožeta Stefana pravijo, da se bodo stvari umirjale, kar se tiče zdravja. Astrolog, ki gleda v nebo, pa kljub vsemu vidi, da bo v zraku še vedno veliko ranljivosti, panike, hkrati pa nam lahko ponagaja narava oziroma vreme.Jupitrov kvadrat z Uranom smo doživeli že konec prejšnjega tedna, toda v tem tednu Mars vse to dodatno obuja, enako kot tudi lunacije, saj tako včerajšnji prvi krajec kot polna luna (28. 1.) pritiskata na omenjeni mundani kvadrat. Na splošno to prinaša nemire, upore in nezadovoljno ljudstvo. Na naših koncih bo največ upora, vezanega na 5. hišo in pozneje 9., torej probleme, povezane s šolstvom, konec meseca tudi z visokim šolstvom. Nemir bo še naraščal proti koncu meseca. Ker pa je ista kvadratura vezana na slovensko 4. hišo, to lahko prinaša tudi vremenske težave oziroma nam ponagaja narava.Druga astro problematika, vidna konec januarja 2021, je Neptunov kvadrat na lunina vozla, kar se dogodi v torek, 26. 1., a je na neki način aktualno že tretji mesec, zdaj bo samo vrhunec tega vpliva, ki govori o virusih, ranljivosti množice, cepivu in negotovosti. Strahu bo konec januarja kar veliko, psihične ranljivosti tudi. Ker se južni lunin vozel veže na Luno Slovenije v 12. hiši karte in bo še zadnjič eksakten tudi Neptunov kvadrat na našo Luno, je nevarnost, da bo zdravstvo pod zelo velikim pritiskom, narod pa na neki način ranljiv ali nemočen, lahko pa samo psihično zelo občutljiv. Ker se na Neptun in lunina vozla konec tega tedna veže tudi Saturn, to še stopnjuje občutke strahu in panike, dvomov in negotovosti in nas vse skupaj spravlja v dokaj ranljivo psihično situacijo.Kot sem že omenila, so predvidevanja znanstvenikov kar spodbudna, da bomo počasi iz črne prestopali v rdečo. Toda v astrološki karti ni videti tako. Če zgoraj omenjena Neptunova kvadratura ne vpliva na zdravstveno sliko, lahko prinaša vesti o cepivu, zaradi katerih bosta človeški upor in strah pred njimi narasla. Kar koli nas čaka, je pomembno, da razumemo, da smo na repu zadeve, ne na začetku, in čeprav se ta čas ne kaže v prijetnih barvah, se, če se le zberemo in ohranimo mirnost ob koncu naporne bitke, lahko stvari pokažejo bolj jasno.Ljudje smo zaverovani vsak v svoj prav, kako vidimo stvari. In glede na to, da se bijejo fiksni kvadrati in bodo lunacije konec januarja fiksne, so tudi naši pogledi in vidiki lahko skrajni, pretrdi. Potrudimo se najti malo mehkejši in celovitejši pogled na situacijo, potem bo tudi manj notranjih dram.