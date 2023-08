Zadovoljstvo na delovnem mestu je pomembno, uredite si pisarno

Dandanes je vedno več ljudi izgorelih, utrujenih in v stresu zaradi službe. Ne glede na to, ali vas motivira le zaslužek, delate kariero ali je delo, ki ga opravljate, vaše poslanstvo, se lahko naravnate na zadovoljstvo. Ameriški guru in ajurvedski zdravnik Deepak Chopra svetuje, da najprej poiščite smisel. Pravi, da sami nadzorujemo, kako vidimo svojo službo. Če se nam zdi dolgočasna, taka bo. Če lahko pogledate nanjo kot na pot za izboljšanje sveta ali služenje drugim, boste bolj srečni in uspešni.

Poleg tega uporabite adute. Srečni ljudje se opirajo na svoje prednosti. Četudi se vam zdi, da jih služba ne potegne iz vas, najdite način, da jih lahko uporabite. Če je vaš adut estetski čut, uredite pisarno. Delo bo tako bolj gladko steklo. Zdravi odnosi so znak zadovoljstva, druženje s sodelavci pa vas hitro spravi v boljšo voljo.

Tudi s hvaležnostjo

Ni treba, da so vaši najboljši prijatelji, a kosilo z njimi vam bo pomagalo premagovati stres. Pomaga tudi, če pohvalite druge. Občutek, da ste cenjeni, in zadovoljstvo z delom sta povezani komponenti. Če ste šef, vam bodo podrejeni bolj zaupali in sledili, če priznate vrednost njihovega dela: ko smo cenjeni, se nam povečajo produktivnost, ustvarjalnost in dobro počutje.

Obdajte se s predmeti, ki vas spravljajo v boljšo voljo – fotografijami bližnjih, spodbudnimi citati, lončnicami. Naj bo delovni prostor kraj, kamor se boste z veseljem vračali. Ne pozabite si redno jemati premorov. Zadovoljnejši in produktivnejši so namreč delavci, ki telovadijo med odmori, med temi je tudi manj izgorelih. Vsaj dve uri in pol vadbe na teden, med službo ali po njej, prinaša rezultate. Vibracijo si lahko dvignete tudi s hvaležnostjo. Napišite, kaj vse pri delu cenite. Bolj boste hvaležni, več pozitivnega vam bo prinašala služba.