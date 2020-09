Začutite hvaležnost

Če ste hvaležni, bolj cenite vrednost stvari in imate tudi več od njih, kot če jih jemljete za samoumevne. Če ste hvaležni, manj zavidate drugim, raziskave pa kažejo, da hvaležni hitreje okrevajo od stresa, saj drugače interpretirajo negativne dogodke. Bolj sočutni so, duhovni, laže odpuščajo in so manj materialistično usmerjeni. Hvaležnost povečuje občutek lastne vrednosti ter zadovoljstva ter izboljšuje odnose, saj smo prijaznejši, bolj zaupljivi, optimistični in družabni. Poleg tega imajo močnejši imunski sistem in nižji krvni tlak, dnevnik hvaležnosti pa bo izboljšal tudi kakovost spanca.



Ameriška psihologinja Arlenne K. Unger je zasnovala vajo, ki nam pomaga gojiti hvaležnost v vsakdanjem življenju. Ko so naši živci napeti, preusmerimo pozornost in s to vajo čustveno trenirajmo možgane, da bi doživeli močno izkušnjo hvaležnosti. Ta namreč ne pride sama od sebe, lahko pa se jo naučimo čutiti. Ko vadimo, se zavedamo vsega dobrega v svojem življenju. Tako se pomirimo s stvarmi takšnimi, kot so. Vajo lahko delamo kadar koli čez dan ali zvečer pred spanjem. Naj bo za nami še tako naporen dan, se bo v njem vedno našlo nekaj, za kar smo lahko hvaležni.



Najprej pomislimo na nekaj dobrega, kar se nam je danes zgodilo. Lahko je nekaj čisto običajnega, recimo topla prha, v kateri uživamo vsako jutro, lepe rože ali ljubeč odnos z otroki. Zapremo oči in si to čudovito izkušnjo, osebo ali čustvo prikličemo v spomin. Predstavljamo si jo do zadnje podrobnosti in se zahvalimo, da nam je dana. Zavedamo se hvaležnosti, ki jo čutimo. Še pol minute se osredotočamo na vir svoje hvaležnosti in dovolimo, da nas preplavi pozitivna naravnanost, medtem ko naravno in mirno dihamo.