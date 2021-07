Začnite se imeti radi

Pod pravimi pogoji se lahko telo samo ozdravi vsakega obolenja. Če usmerimo pozornost na zdravje svojega fizičnega telesa, nam bo višja zavest pomagala spraviti želeno v resničnost, saj, enako kot zdravilci, lahko tudi sami sprožimo samozdravljenje ob vsaki zdravstveni težavi.



Prvo pravilo je, da morate sami prevzeti skrb za svoje zdravje. Morda se vam na prvi pogled zdi, da si niste sami izbrali zdravstvenega stanja, s katerim se spopadate, toda z vidika izbire duše ste naredili prav to. S tem ne mislimo samo na načrt duše, preden pride na Zemljo, ki si je izbrala npr. invalidno telo ali kronično obolenje, povezano s preteklimi življenji, ampak predvsem na delovanje zakona privlačnosti. Vsaka vaša misel, predstava, prepričanje, programiranje je vplivalo na nastalo bolezen. Po zakonu privlačnosti namreč privlačimo stvari, dogodke in življenjske lekcije glede na to, kam so usmerjene naše misli in prepričanja. Tako sami ustvarjamo svojo resničnost, vključno z zdravstvenim stanjem in drugimi življenjskimi okoliščinami.



Naš višji jaz se namreč odziva na naše namere. Če pozorno skrbite za svoje zdravje, bo lahko višji jaz torej sprožil tudi proces zdravljenja.



Začnete lahko tako, da se vprašate: »Ali se imam rad/-a?« Z duhovnega vidika je namreč ljubezen do sebe izjemno pomemben dejavnik, pod vplivom katerega se lahko spreminjajo molekule vode v vašem telesu. Prva stvar, ki jo morate storiti za zdravje, je torej čim pogostejše izražanje ljubezni do sebe, lahko se celo objamete večkrat čez dan.

