Začnite delati manj

V današnjem storilnostno naravnanem svetu je ideja, da bi delali manj in bolj polno živeli, malce bogokletna. Kot družba se podimo za več - več denarja, uspeha, premoženja in slave, vse to pa od nas zahteva, da delamo več, da ohranimo določen življenjski slog. Toda hkrati nas to oddaljuje od sreče in notranjega zadovoljstva.

Minimalizem namreč ni le koncept iz umetniškega sveta, z njim si lahko pomagamo tudi, ko želimo določiti, kaj nam v življenju največ pomeni. Prvi korak, da dobimo, kar si želimo, je, da se znebimo vsega, česar ne potrebujemo. Zato določite in zapišite, kaj se vam zdi najpomembnejše, in od tega ne odstopate. Ko se osredotočite na to, kar vam je pomembno, boste avtomatsko počeli manj tega, kar vam ni. Poleg tega se morate nujno znebiti notranjega glasu, ki vas hvali, ko nekaj uspešno opravite, in kritizira, ko ne. Sami sebe namreč ženete v doseganje, pri tem pa se osredotočate predvsem na neuspehe. Znebite se te škodljive navade, saj aktivira stresni odziv in vnetne procese v telesu. Omejite tudi krivdo, sram, pretirano razmišljanje in pričakovanja.

Ni treba, da ste popolni v vsem

Če vas nepomembne vsakdanje stvari pogosto iztirijo in odvrnejo od cilja, se jim ne pustite in ostanite osredotočeni na končni rezultat. Organizirajte si dneve tako, da boste kar se da hitro opravili rutinske zadeve in vam bodo vzele manj časa oz. jih koristno izkoristite – npr. vožnjo z avtobusom za branje in odgovarjanje na mejle. Hkrati se zavedajte, da lahko ta čas porabite tudi za to, da ne delate nič, kar bo sprostilo um za nadaljnje naloge.

Navadite se vse, kar se lahko zaplete, preverjati, preden se to zgodi, saj vam bo to dolgoročno prihranilo veliko časa. Po drugi strani se odvadite morebitnega perfekcionizma, ki vam nevede nalaga ogromno dodatnega dela, stresa, tesnobe in izgorelosti. Spoznati morate, da lahko pokažete svojo veličino samo na določenih področjih, ni treba, da ste popolni v vsem. Dobro je pogosto dovolj dobro.