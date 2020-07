Za večere brez komarjev

Listki bazilike, ki jih položimo na mesto komarjevega pika, ublažijo srbenje.

Cvetje v okolici doma je vedno zaželeno. Pisani cvetovi polepšajo vrt, balkon ali teraso, poleg tega pa nekatere rastline preganjajo tudi komarje in drug nadležni mrčes, ki hitro pokvari tople poletne večere. In katere so rastline, katerih vonja insekti ne prenesejo?Citronela ali citronka je trajni grm, za katerega so nizke temperature pozimi lahko usodne, zato ga je bolje posaditi v veliko posodo in ga v hladnem delu leta, razen če živite na območju z milimi zimami, prestaviti v notranjost. Citronela je ena najučinkovitejših rastlin za preganjanje mrčesa, ki ne prenese njenega močnega vonja. Podobna ji je limonska trava, ki z vonjem odganja poletni mrčes. Sicer v manjši meri kot prva, pa vendar. Dobrodošla je tudi v kulinariki, zlasti je priljubljena v kuhinji jugovzhodne Azije. Limonska trava lahko v višino zraste skoraj dva metra, ima temno zelene liste z ostrimi robovi, uspeva na sončnih predelih, ne prenaša nizkih temperatur, zato jo je pozimi treba pred njimi zavarovati.Petunije ne očarajo le s svojimi cvetovi, od nekdaj so znane kot naravni insekticid. Ne le komarji, izogibajo se jih tudi številni škodljivci rastlin, med drugimi listne uši. Obstaja veliko vrst petunij, ki čudovito okrasijo balkon ali teraso, za uspešno rast potrebujejo zmerno zalivanje, veliko sonca in zaščito pred vetrom ter močnim dežjem.Sivka s svojim značilnim vonjem prežene insekte, njeno olje na koži je znano kot naravni repelent. Hkrati vonj sivke sprošča in pomirja ter je zato dobrodošla na vsakem vrtu. Je nezahtevna trajnica in dobro prenaša sušo, zato je idealna poletna rastlina.Vonja kapucink ne marajo samo komarji, odganja tudi številne škodljivce. Če jih boste posadili ob rob gredice, se bodo posevkom izogibali celo polži in koloradski hrošči, ki napadajo krompir in jajčevce. Njihovega vonja ne marajo niti listne uši in kapusov belin. Najbolj jim ustrezajo sončna ali polsenčna lega, vlažna prst in ne preveč bogata zemlja.Trajnica, ki ni le okusen aromatičen dodatek jedem, temveč s svojim vonjem, ki ga oddajajo mesnati listki, učinkovito odganja komarje, muhe in druge nezaželene goste, je rožmarin. Tam, kjer zime niso ostre, se odlično znajde v vlogi žive meje, v delih Slovenije, kjer se temperature pozimi spustijo daleč pod ničlo, pa ga je bolje posaditi v posode in ga pozimi zaščititi pred pozebo.Bazilika je enoletnica in začimba, ki oplemeniti številne jedi, hkrati odganja nadležne komarje. Za uspešno rast potrebuje veliko sonca, naj jo obseva vsaj osem ur na dan, zemlja, v katero je posajena, naj bo dobro odcedna in vlažna. Ne samo da odžene komarje, njeni listki, položeni na njihove pike, ublažijo srbenje ter oteklino in so dobrodošli tudi s tega vidika.Osvežujoča meta se odlično poda v poletne pijače in jedi, ima pa še eno pozitivno lastnost: z vonjem odganja komarje. Je nezahtevna trajnica, ki se hitro razraste, zato jo je najbolje posaditi v posode in tako omejiti njeno pretirano širjenje.