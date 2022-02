Za te tri znake se začenja obdobje nore sreče: do leta 2025 bo na njihovi strani

Komu je položaj zvezd in planetov naklonjen do te mere, da ga bo sreča spremljala vse do 2025? Pred naslednjimi tremi astrološkimi znaki je obdobje, v katerem bodo zlahka dosegli zastavljene cilje. Z malo truda bo njihovo življenje postalo točno takšno, kot so si ga vedno želeli, pravijo astrologi.

Bik

Biki boste imeli največ uspeha na področju ljubezni. Tisti, ki ste samski, boste srečali osebo, ki vas bo začarala, in izkazalo se bo, da je to oseba, s katero želite preživeti preostanek svojega življenja. Zasedeni biki vstopate v mirno obdobje, v katerem bodo vladali ljubezen, mir in harmonija s partnerjem. Tudi na poslovnem področju boste nizali uspeh za uspehom. Naslednja tri leta so idealno obdobje za ustanovitev podjetja, o katerem že dolgo razmišljate.

Lev

Na leve se bo naslednja tri leta lepil denar. Delo in trud bosta končno opažena in pričakujete lahko povišico. Vse, s čimer boste začeli, bo rodilo uspeh. Začutili boste naval ustvarjalnosti, ki bo pozitivno vplival na vsa področja vašega življenja. V naslednjih treh letih boste neustavljivi, zato to kar najbolje izkoristite.

Devica

V naslednjih treh letih nikar ne izgubljajte časa – učite se novih jezikov, potujte, berite, izpopolnite nove veščine. Pred vami je obdobje, ki ga morate maksimalno izkoristiti. Vsi vas bodo občudovali in vam zavidali, za to pa bodo imeli dobre razloge. Očarali jih boste z lepim videzom, s pozitivno energijo in razpoloženjem. Z lahkoto boste premagali vse ovire, piše stil.kurir.rs.