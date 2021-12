Za štiri astrološke znake bo december usoden: čaka jih filmska ljubezen

Kdo so srečneži, ki bodo konec leta doživeli fimsko ljubezen?

Bik – pričakujte nepričakovano

Vesolje vam prinaša najlepšo ljubezensko zgodbo! Pričakujete noro zaljubljenost, ki bo zagotovo prerasla v resno zvezo, okronano s poroko. Ljubezen vam bo spodnesla tla pod nogami, kar se pri vas ne zgodi pogosto! Ta december uživajte, kolikor se le da.

Rak – slišite poročne zvonove?

Mesec december vam pripravlja veliko ljubezensko presenečenje. Ljubezen, o kateri so pisali pesniki, ljubezen, ob kateri se naježi koža, ljubezen, o kateri ljudje sanjamo. To je ljubezen, ki si jo vsi želimo in uresničila se vam bo. Od vas nič ne zahteva, samo sprostit se morate in globoko vdihniti čarovnijo vesolja.

Lev – ne glede na to, ali ste samski ali zasedeni, ljubezen vas spremlja

In to zelo strastna, močna ljubezen. Leto, ki se počasi poslavlja, je bilo za vas kar težko, a zato je vesolje poskrbelo, da boste dobili za praznike najlepše ljubezensko darilo. Če ste v zvezi, boste dobesedno doživljali novo ljubezen s starim partnerjem. Če ste samski, boste srečali veliko ljubezen tam, kjer jo najmanj pričakujete.

Ribi – ljubezenska čarovnija se že dogaja

Za nekatere pripadnike znamenja se je ljubezenska čarovnija že začela, za nekatere se šele bo. Letošnje praznike bo tako okronalo vaše ljubezensko življenje. Ste popolnoma prebujena oseba, ki je seveda obdržala del svoje domišljije in prav vaš sanjski, ljubeč partner se je ali pa se bo pojavil v vašem življenju. Treba je poudariti, da bo tudi 2022 za vas leto ljubezni, piše Nportal.

​