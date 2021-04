Za obsojanjem se skriva ego

Ko ne dosegamo meril, ki smo si jih zastavili, občutimo krivdo in manjvrednost. Toda namesto da bi se obrnili navznoter ter predelali bolečino, rešujemo nelagodje tako, da opravljamo, ocenjujemo in obsojamo druge. Ko se postavimo nadnje, se sicer začasno počutimo bolje, dolgoročno pa je to začarani krog, ki nam znižuje energijo in nam škoduje.



Opazujte, kolikokrat na dan podajate sodbe o drugih, glasno ali v mislih. Ocenjujete, vrednotite, opravljate, kar opravičujete in utemeljujete s tem, da gre samo za vaše mnenje, ki ga seveda lahko imate. In priznajte si, imate ga pogosto – o sosedi, o družinskih članih, prijateljih, znanih osebnostih, o politikih, o vsem, kar menite, da drugi delajo narobe, medtem ko vi vse veste in ste boljši od njih. Toda pri tem se ne zavedate, da se za vsako oceno, presojo, pametovanjem in kleveto skriva vaš ego, ki vas želi postaviti v večvredni položaj v odnosu do obsojanega, da bi se počutili bolje glede svojih strahov, negotovosti, hib in napak.



Prav tako ne veste, da se v trenutku obsojanja povežete z energijo osebe, o kateri govorite, in s situacijo, v kateri je, kar vam samodejno znižuje vibracijo. Četudi se vam bo zdelo, da vas obsojanje najprej dvigne, sledi podoben občutek, kot bi imeli mačka – energija vam upade in vas psihično in fizično oslabi. Zapletete se v začarani krog.



Ameriška duhovna učiteljica in avtorica Gabrielle Bernstein se je obsojanju posvetila v knjigi Razstrupite se obsojanja (Gnostica). Ko je opazila, kako prežeto je naše življenje z obsojanjem – od družabnih medijev do zavijanja z očmi nad nekom, ki se v vrsti pred nami prepočasi premika naprej –, se je odločila, da bo opravila s tem svojim vzorcem, ki nas ločuje od ljubezni in enosti. Enako lahko storite tudi vi. »Ko sodimo druge, hitro dobimo občutek, da imamo prav, kar je zanesljivo majhna bergla, kadar se počutimo prizadete, negotove ali ranljive,« je spoznala. Ego nas želi zaščititi pred bolečino, in ko doživimo občutek nepopolnosti, poskušamo najti olajšanje tako, da projiciramo krivdo na nekoga drugega. Projekcije se v odnosih sicer pogosto dogajajo, pravi in opozarja: »Kogar koli imate za posebnega in ga postavljate na piedestal, vas bo na neki način neizbežno razočaral. Njegov ego se bo vedno izražal, kar je povsem človeško. Ostali boste frustrirani in osamljeni. Kot odgovor na to boste osebo obsojali, da ni taka, kot ste mislili ali upali, da je. Toda ko vaš vzor pade, padete z njim. Kadar koli mislimo, da je nekdo vir naše sreče ali bolečine, namreč na koncu projiciramo svojo krivdo nanj in začnemo krog obsojanja.«

