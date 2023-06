Za manifestacijo vizualizirajte kvadrat z željo v njem

Ameriška zdravilka Cyndi Dale pravi, da se lahko zaščitimo z vizualiziranjem geometrijskih oblik. Lahko si predstavljamo, da zajemajo naše celotno polje ali kot obliko v njem. Celo nošenje obleke z različnimi vzorci lahko sproži učinek v avričnem polju, prav tako nakit, slike na steni ali okras različnih oblik v prostoru.

Pri tem je kvadrat simbol stabilnosti in moči. V njegovih kotih je zbrana močno aktivna energija, ki spodbuja reakcijo, ko pride v stik z nekom ali nečim. Če želite kar koli manifestirati, vizualizirajte kvadrat z željo v njem, z vsemi podrobnostmi vred, medtem ko naj se njegovi zunanji robovi povezujejo z vesoljem.

V nekaj dneh

Kot primer navaja, da je potrebovala denar za sinov študij. Želela mu je pomagati in ga spodbuditi, naj prevzame odgovornost za odplačilo posojila, kar je primer postavljanja meja. Hkrati je postavljala mejo z njegovim očetom, s tem da ni le ona odgovorna za plačilo. Predstavljala si je pozitivni razplet dogodkov, denar na računu šole, ki ga prispevata oba od staršev, sinovo ime na seznamu sprejetih ... Vse skupaj je postavila v kvadrat, robovi katerega so segali v vesolje. Verjela je, da bo božanska inteligenca ustvarila pot za uresničitev želje. V nekaj dneh se je uresničila, denar sta prispevala očetov premožni prijatelj in njena mama.

Prizemlji in stabilizira

Vnašanje kvadrata ali pravokotnika v energijsko polje prinaša zaščito, nas prizemlji in stabilizira. Vse, kar postavimo vanj, se shrani, lahko pa tudi potlači ali skrije. V obliki kvadrata v energijskem telesu namreč pogosto skrivamo čustva, spomine, prepričanja, sanje, je spoznala pri delu z ljudmi. Če si v meditaciji predstavljate odnos z nekom in je lik, ki ga vidite med vama, kvadrat s prekinjenimi stranicami ali odrezanimi robovi, bodite previdni. Predstavlja namreč nepopolno zaščito ali vdiranje prek vaših meja. Predstavljate si ga lahko tudi za zaščito okoli hiše ali avta.