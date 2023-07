Za lepšo prihodnost: koraki do finančne spremembe

T. Harv Eker, finančno-motivacijski guru, priporoča vajo, ki jo izvajamo s partnerjem. Pogovorita se o preteklih dogodkih, povezanih z denarjem - kaj sta slišala v otroštvu, kakšen je bil zgled staršev, katerih čustvenih dogodkov, povezanih z denarjem, se spominjate. Ugotovite tudi, kaj denar pomeni partnerju. Je to užitek, svoboda, varnost ali položaj? To vama bo pomagalo prepoznati vajina notranja zapisa o denarju in morda bosta laže ugotovila, zakaj na tem področju nista uglašena.

Pogovorita se o sedanjih skupnih željah - ne posameznih, ampak kaj si želita kot par. Oblikujta glavne cilje in opredelita skupni odnos do denarja in uspeha. Sestavita seznam vajinih načel in dogovorjenega ravnanja, ki se ga bosta držala. Seznam obesite na steno, in če se spreta, se nežno opomnita, kaj sta se dogovorila, ko sta bila objektivna, neobremenjena s čustvi in zunaj dosega vajinih starih zapisov o denarju.