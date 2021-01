Z lunino vodo se pripravite na februar

Zavijanje volkov

Lunina voda 1. Izberite posodo, ki odraža namere, ki jih želite zastaviti

Lahko je to kozarec, steklena posoda, velikanski vrč, kar koli najbolje zajame vaše razpoloženje in tisto, kar želite poudariti v prihodnjem mesecu.

2. Svojo posodo obkrožite s kristali, ki bodo vodo napolnili s specifičnimi energijami

Ta korak sam po sebi ni potreben, vendar je dober način, da v svojo vodo vbrizgate nekaj dodatne moči. Če vas na primer praznijo energijski vampirji, boste morda želeli izkoristiti kristale za zaščito.

3. Zaprite posodo

Če želite! Tudi ta korak je odvisen od vas, vendar mistična luna ne bo znala preprečiti vdora muhe ali dveh v vašo lunino vodo, zato priporočamo previdnost.

4. Kozarec postavite tako, da lahko absorbira mesečino

Zunanja postavitev je idealna za to, tam jo lahko pustite čez noč. Če pa ste vezani na stanovanje ali imate iz kakršnega koli razloga omejen dostop na prosto, bo v redu tudi blizu okenske police (tudi z zaprtim oknom).

5. Zjutraj poiščite napolnjeno lunino vodo in jo uporabite

Lahko jo preprosto pijete, skuhate čaj, daste v steklenico z razpršilom in jo pošpricate po domu.

Duhovni pomen

Ali tulijo v luno? Lunina faza ne igra vloge pri zavijanju volkov, vendar so ti nočne živali, zato so na splošno bolj aktivni ponoči. V resnici tudi zavijajo v smeri lune, saj obrnejo svoje obraze proti nebu, menda za boljšo akustiko, saj usmerjanje tuljenja kvišku odnese zvok dlje.

V starih časih so spreminjajočim se letnim časom sledili po luni in ne po sončnem letu, na katerem temelji 12 mesecev v našem sodobnem koledarju. Kot smo razložili že zadnjič, so že tisočletja ljudje po Evropi pa tudi indijanska plemena mesece poimenovali po značilnostih, ki so jih povezovali z letnimi časi severne poloble, in številna od teh imen so še danes zelo podobna ali enaka.Mnoga od teh poimenovanj starodavnih mesecev danes uporabljamo kot imena polne lune. Pogosta razlaga je, da so kolonialni Američani sprejeli številna indijanska imena in jih vključili v sodobni koledar, to pa se je potem razširilo po svetu. Kaže pa, da je kombinacija indijanskih, anglosaških in germanskih mesečnih imen rodila imena, ki se danes pogosto uporabljajo za polno luno.Januarsko polno luno pogosto imenujejo tudi volčja luna. Medtem ko v almanahu piše, da je volčja luna indijansko ime, drugi viri trdijo, da ima anglosaško poreklo. V anglosaški kulturi so januarsko polno luno imenovali tudi luna po julu (yule), kar je čas starodavnega praznika, ki so ga praznovali Kelti v času zimskega solsticija okoli 22. decembra. Ne glede na to, od kod izvira ime volčja luna, pa volkovi tulijo, da komunicirajo na velike razdalje tako v Severni Ameriki kot v Evropi. To je način, da rečejo »tukaj sem« preostalim članom krdela ali pa »ne hodi blizu« vsiljivcem.Med sezono ustvarjanja brloga spomladi in zgodaj poleti volkovi tulijo, da spravljajo vkup krdelo. Ko se pozno poletje začne pomikati proti jeseni, se volčji klici začnejo vedno bolj usmerjati tako k sosedom kot k sovražnikom. Medtem ko povprečno zavijanje enega samega volka traja od 3 do 7 sekund, lahko refren pri tropu traja od 30 do 120 sekund in še dlje v sezoni parjenja, ki je običajno februarja (a sicer med decembrom in marcem). Tako so volkovi v prvih mesecih leta še posebno glasni, zato je to ena od verjetnosti, zakaj so januar ljudje povezovali z zavijanjem volkov.Januarja 2021 naj bi imela polna volkova luna določeno nebesno moč. To se običajno razume kot zmožnost sproščanja tistega, kar vam ne služi več, in izkoriščanje pozitivne lunine energije. Dobro znano je, da je mlaj čas za določanje namenov ali prihodnosti ter idealno obdobje za zagon novih projektov, polna luna pa čas vrhunca in žetja. Posledično je prihod volčje lune trenutek, ko vsa energija dveh tednov od mlaja doseže nekakšen vrhunec. To se lahko pokaže kot ugodna priložnost za potovanje vase in sproščanje potlačenih misli.Kako delati s to energijo? Kljub omejitvam in ukrepom je četrtkova polna volčja luna idealna priložnost za druženje. Na srečo je to mogoče storiti tudi na daljavo, kar pomeni, da se lahko namesto tega varno družite s svojim volčjim krdelom prek spleta. To lahko preprosto dosežemo tako, da zberemo kolege, ki imajo prav tako radi luno, in uživamo v večernem razmisleku in sprostitvi s polno luno. Četrtek zvečer je tudi primeren čas, da si pripravite svežo lunino vodo ali preprosto uživate v lunini kopeli. A tudi če se odločite za praznovanje četrtkove polne volčje lune, je dober nasvet, da si to olajšate. Polne lune so znane kot povišani časi močne energije, ki lahko povzročijo izgorelost. Na srečo lahko z malo luninega znanja resnično tudi to polno luno izkoristite za svoje dobro.