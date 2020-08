Z dopusta v šolo in na delo

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Šolarje bo spremljala spodbudna energija Merkurja v devici, ki prinaša logiko, premišljenost in bistrost. FOTO: Halfpoint/Getty Images

Znamenje leva, po katerem sta do zdaj potovala Sonce in Merkur, povezujemo s kreativnostjo, zabavo, veseljem, uživanjem sladkih in prijetnih vidikov življenja. Merkurjev četrtkov (20. 8.) in Sončev sobotni (22. 8.) vstop v devico pa prinaša energijo reda, dela, resnosti, premišljenosti, pripravljenosti lotiti se opravil, ki koristijo zdravju in družbi. Tako se zdi, da spuščamo navezanost na poletne radosti in vstopamo v mentaliteto dela, reda, študija, učenja.Merkur se v devici dobro počuti in prinaša logiko, premišljenost, bistrost, študentom in intelektualcem večjo jasnost, boljši spomin in premišljene zamisli in načrte. Tvoril bo predvsem spodbudne aspekte in 25. 8. v trigonu z Uranom prinašal zanimive ideje, prebliske, hitro dojemanje, 29. 8. v trigonu z Jupitrom intelektualne uspehe, sposobnost prenesti svoje znanje, razširiti pozitivno vest. 30. 8. bo v opoziciji z Neptunom in vseeno moramo paziti, da ni preveč idealov in iluzij, na dan lahko pridejo tudi laži. Lahko nam da navdih za pisanje. Opozicija pomeni usklajevanje in tu se bosta usklajevali intuicija in domišljija z dejstvi. 1. 9. Merkur tvori trigon na Pluton in bomo natančnost, moč raziskovanja in pronicljivost lahko uporabili pri intelektualnih izzivih. 3. 9. bo tvoril trigon s Saturnom, kar spodbuja načrtovanje, resen pristop, odgovorno razmišljanje in dober spomin.Potovanje Sonca po devici pa kaže, da bomo svojo voljo in moč bolj usmerjali v delo, red, uslužnost. Energije ne bo toliko kot prej, vendar bo praktično uporabljena. Tudi Sonce bo tvorilo spodbudne aspekte, ko se bo dalo praktične cilje uresničiti z delom in natančnostjo. Sončev trigon z Uranom 2. 9. obljublja jasne cilje in umik ovir glede dela in zdravja, osvoboditev omejitev. Trigon z Jupitrom 9. 9. prinaša optimizem in občutek zmage, uspeha, zadovoljstva. Opozicija z Neptunom 11. 9. pa duhovno in ustvarjalno energijo in nas kliče, da uskladimo praktičnost z dušnimi ideali. Sončev trigon na Pluton 14. 9. daje vedeti, da se da s trdim delom in nekompromisno vztrajnostjo doseči skoraj vse. Sončev trigon na Saturna 17. 9. pa kliče k načrtovanju, sprejemanju odgovornosti in resnemu pristopu.V tem času se bo Mars ustavljal in obračal, zaradi česar bo tudi nekaj več občutka frustriranosti. Venera v raku pa dela opozicije s planeti v kozorogu in v odnose prinaša veliko trenj in negotovosti. Kljub vsemu nas energija device budi in potiska v delo, načrtovanje in premišljenost ter nam sporoča, da je to obdobje lahko prijetno, če pridno delamo in se mirno prilagodimo.