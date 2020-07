Z denarjem ravnamo kot starši

Na našo finančno dobrobit vplivajo naša čustva, naučena in programirana prepričanja. Močna čustvena reakcija, povezana z denarjem, je vedno odziv na to, da so z nami napačno ravnali. Morda nam ni mama nikoli ničesar kupila ali smo bili edini na šoli v ponošenih oblačilih. Za odraslo življenje ni toliko pomembno, kaj se je zgodilo, ampak da smo se ujeli v bolečino ali menimo, da nismo vredni obilja.



Denarne zadeve nas lahko jezijo, strašijo, žalostijo, lahko smo v krču pred pomanjkanjem. Globoko pod tem se skriva gnus do denarja, pogosto v obliki sramu ali krivde v našem čustvenem sloju avre, pravijo guruji. Če je na primer vaša mama ves čas očeta moledovala za denar in bila ves čas brez prebite pare, ker je denar povezovala s sramom, se bo travma prenesla na vas.



Morda boste prevzemali dolgove drugih nase, ker se počutite krivo, ali imate sami dovolj denarja. Morda boste delali neumne finančne napake in pustili, da vam drugi kradejo denar. Če zaznate kakršne koli težave na finančnem področju, se vedno ozrite v otroštvo in preverite, kakšen energijski napis o služenju denarja so vam privzgojili starši.