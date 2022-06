Z debelostjo prikrivamo strahove, lahko je povezana z lakoto v preteklih življenjih

Znana ameriška zdravilka in avtorica duhovnih knjig Barbara Anne Brennan, ki se ukvarja z energijsko medicino, pojasnjuje, da ljudje s preveliko telesno težo, ki v sebi kopičijo zaloge hrane, v kolektivni zavesti človeštva pomagajo ohranjati strah pred lakoto. Če v njihovem življenju ni resnične osnove za to, da ne bi imeli dovolj hrane, je smiselno poiskati vzroke za njihovo telesno težo pri njihovih prednikih in v preteklosti, tudi v preteklih življenjih.

Pojasnjuje, da je vzorec pri mnogih Američanih lahko povezan na primer s časom velike depresije, v katerem so njihovi starši pogosto stradali, zaradi česar se je oblikoval, utrdil in ohranil strah pred lakoto kot družinski vzorec. Drug primer za to so Irci, ki so bili v zgodovini prav tako pogosto lačni.

Svetuje nam, naj, ko se lotimo hujšanja, odkrijemo, od kod izhaja naš strah pred lakoto, pogledamo tudi v pretekla življenja ter začnemo ločevati občutek lakote kot telesni refleks od občutka čustvene notranje praznine. Zdravilci nam lahko iz avre na energijski ravni pomagajo odstraniti strahove iz preteklih življenj, v katerih smo doživljali pomanjkanje in težko preživeli.