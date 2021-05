Vzrok za bolezni so čustva

Fizično bolezen šamani dojemajo drugače kot uradna medicina. Največkrat namreč verjamejo, da je naše telo zrcalna podoba Zemlje, glede na mesto obolenja na telesu pa določijo, kaj nam manjka, kateri element – ogenj, vodo, zrak, zemljo – je treba dodati ali odstraniti, ker ga je preveč. Jeza in druga naporna čustva so povezana z jetri, zato jih moramo, npr. s prekajevanjem, odstraniti iz njih in jetra očistiti. Kdor je jezen, pa si lahko vizualizira tudi, da je obdan z jajcem zlate svetlobe.

Pogosto je bolezen tudi posledica šoka, travme, zlomljenega srca, težkih okoliščin, ko gredo stvari zelo narobe, npr. nenadne smrti ljubljenega družinskega člana, nesreče, ki smo jo preživeli. V veliko šamanskih tradicijah sicer verjamejo, da so glavni sedeži duše v telesu v presredku, srcu in glavi, zato se energijsko čiščenje začne tam. Če vas je nekdo izdal ali niste šli naprej po razhodu ali ločitvi, energijski spomin na to namreč ostaja v srcu, zato šamani izvajajo rituale, s katerimi odstranijo to razdiralno energijo in človeku vrnejo del duše, ki je bil izgubljen v tovrstni situaciji ali nesreči. S šamanom se bolnik tako vrne v trenutek, ko se je zgodila travma, nato pa reši svojo dušo in jo vrne v sedanjost, v ta prostor in čas. Deli duše so namreč ostali ujeti v dogodku, zato jih vrnemo, npr. s prekajevanjem. Ritual lahko pomaga, predvsem kadar šamani diagnosticirajo, da energijsko neravnovesje izvira iz travmatičnega preteklega dogodka. Prav tako pa je pri tem pomembno podpreti srce, kajti ko se duša vrne, potrebuje ljubeče okolje, kot bi otroka pospremili nazaj domov. S prekajevanjem pa lahko okrepimo tudi srčno središče, da lažje sprejme izgubljene delčke človekove duše.

