Vzorec retrogradnega Marsa

Vnedeljo, 30. 10., se Mars popolnoma ustavi, da bi se obrnil nazaj, toda pot naprej naredi šele naslednji dan. Ker je vstopil v senco 3. 9., imamo že dolgo občutek, kaj prinaša, a šele njegova pot nazaj nam bo jasno pokazala, za kaj bo šlo. Retrogradnost Marsa doživljamo na dve leti. Ni ne novost ne izjemnost, je del življenja. Kot vsaka retrogradnost nas tudi Marsova kliče, da se obrnemo nazaj, dokončno postavimo meje, se izborimo za stvari, ki smo jih predolgo pustili, opravimo konkretne stvari, ki nas čakajo iz preteklosti.

Ker bo Mars retrograden v dvojčkih, je to delo lahko intelektualne narave ali ročno. V nas bo veliko nemira, močno bo obremenjen živčni sistem. Dokler so trije planeti v škorpijonu, ki mu Mars vlada, bomo šli nazaj ne le na področju jeze, zamere in bitk, ampak bomo premagovali ovire tudi v komunikaciji, odnosi bodo pod velikim pritiskom, težko bomo šli naprej, naša moč bo blokirana. V tem času bo močan razum, jezik tudi, saj bosta Merkur in Mars v medsebojni recepciji. Marsikaj ročnega ali intelektualnega se bo dalo narediti za nazaj, in to s hitrostjo strele. Po 18. 11. bo manj te logične ostrine uma, bo pa življenje lažje, z več optimizma, ne bo več občutka, da nas ustavlja na vseh področjih. Določena področja, še najbolj odnosi, se bodo odprla in ne bo več tako dramatično.

Mars se obrne navidezno nazaj približno vsaki dve leti. FOTO: Petmal, Getty Images

Od aspektov se trikrat ponavljata Mars trigon Saturn in Mars kvadrat Neptun. Torej bo tu največ dela. Mars se je in se še bo harmonično povezoval s Saturnom 29. 11. in 30. 3. 2023, disharmonično z Neptunom 19. 11. in 15. 3. 2023. Ko so se te povezave prvič dogajale konec septembra in v oktobru, so samo nakazale tematiko, zdaj pa bo jasno, kaj nas bo obremenilo. Zasebno je pomembno, da ohranjate osebnostno trdnost in se ne vežete v strasti z ljudmi ali delom, ki je moralno sporno, s katerim boste prodali svojo dušo. Ne nasedajte, ljudje nam bodo prodajali iluzije, ne zagrabite jih. Držite se znanega, rutinskega, poštenega, bo bolj koristno za vas. Na družbeni ravni ta kombinacija nekoliko straši, da se bodo ZDA spet malo bolj vrinile v tuje vojne in znajo zakuhati kak problem, ki lahko napreduje v resnejšo problematiko. Na splošno se na vojnih področjih lahko uporablja tudi kemično orožje ali take in drugačne diverzantske načine.

Potrebna bo previdnost. Ne silimo z glavo skozi zid, če nam okoliščine ne pustijo naprej, poglejmo nazaj, najdimo stvari iz preteklosti, ki bi jih bilo dobro izboriti, obnoviti, dokončati. Pomembno je, da ne zadržujemo jeze in ne kopičimo zamer. Povejmo, kaj nas je prizadelo, kaj nam ni všeč, čas retrogradnega Marsa v dvojčkih je idealen za to. Trudimo se le, da nismo pregrobi.