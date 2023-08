Vsi smo povezani: tudi na daljavo lahko začutite, kaj se dogaja z nekom

Opazujte, kdo se vam nenehno mota po glavi: kadar se vam nekdo nenehno vrača v misli ali morda celo srečate nekoga, ki mu je podoben, se ustavite, počakajte in opazujte, kaj se dogaja. Poskusite prepoznati vzrok za telepatsko sporočilo.

Osredotočite se na svoje telo in zaznajte, ali je s človekom, na katerega mislite, povezan določen občutek, del telesa ali razpoloženje. Sprejmite, da vedno, ko mislite na nekoga, ta energijsko vstopi v polje vaše pozornosti. Povezani ste z njim. To vam omogoča, da se telepatsko pogovorite z njim, mu pojasnite, kar vam v vajinem odnosu leži na duši. Lahko ga potolažite in mu pošljete energijo, če čutite, da se mu dogaja nekaj slabega in je to klic na pomoč.

Tudi z avtomatskim pisanjem se lahko povežete s to osebo in komunicirate z njo. Na ta način lahko rešite marsikatero zamero, ki bi jo sicer nosili v sebi, ne zdi pa se vam primerno, da bi jo jasno izrazili. Ko se z dotičnim človekom srečata v živo, bodite mirni in sprejemljivi. Ne omenjajte vajine energijske izmenjave, razen če gre za nekoga, s katerim ste si blizu in lahko delite to z njim.

A najprej se nežno usmerite nanj, začutite njegov energijski odtis, ki se zlije z vašim in vsebuje informacije. Kaj čutite? Kaj lahko preberete? Ker lahko odkrijete vse njegove težave, skrbi in rešitve, mu lahko tudi taktno svetujete, kaj naj naredi. Čim večkrat vadite takšno branje ljudi in sporočil in stanja drugih na daljavo ali v živo, saj s tem krepite svoj intuitivni vpogled.