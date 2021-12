Vsi plačujemo svojo karmo

V sedanje življenje smo prinesli vse, česar nismo razrešili v prejšnjih inkarnacijah. Lahko gre za karmo, ki se je nabirala mnogo zaporednih življenj. Nekatere duše se namreč odločijo hitro ponovno utelesiti, druge pa zaradi travmatičnih dogodkov v preteklem življenju počakajo nekaj časa.

Poleg tega v duhovnem svetu čas poteka nelinearno, opozarjajo regresoterapevti, zato lahko regresija v pretekla življenja traja tudi do šest ur, ki pa jih lahko v transu doživimo kot recimo tri ure. Na terapevtski regresiji v pretekla življenja se vzpostavi stik z našo podzavestjo, ki nam razkrije naše duhovno poslanstvo, namen za težavami, karmične klobčiče, pojavijo se ljudje, ki jih poznamo v sedanjem življenju, a so odigrali pomembno vlogo že prej.

Z ljudmi, ki jih srečujemo, imamo neporavnane račune. FOTO: Sandramatic/Getty Images

Vsakdo, ki ga srečamo in se z njim povežemo, je namreč prišel v naše življenje z razlogom. Naključij na ravni neminljive duše, ki potuje skozi življenja, ni. Karma je tista silnica, ki določa, kaj in s kom moramo uravnati v tem življenju. In ker zavestno ne prepoznamo, zakaj se nam odvija zgodba z nekom, se zapletemo v težave. Karmične poravnave v odnosih pogosto niso lahke.

Hindujci poznajo štiri vrste karme. Sančita karma je seštevek vse karme, ki jo nosimo iz prejšnjih življenj. Prarabda je majhen del celotne karme, ki se mora odviti v tem življenju. Krijamana je karma, ki jo ustvarjamo v tem življenju s svojimi dejanji in svobodno voljo. Agama pa je karma, ki jo ustvarjamo z vizualizacijo in namerami za prihodnost.

Posebno vlogo v vedskem astrološkem sistemu igrata južni vozel (ketu), ki vlada prvima dvema vrstama karme, preteklosti in naši karmični dediščini, in severni vozel (rahu), ki vlada drugima dvema vrstama karme, se pravi prihodnosti.

Ko je spodbujen naš južni vozel, je naša svobodna volja zanemarljivo majhna. Odvijejo se dogodki, na katere nimamo vpliva. Običajno gre za izgube, saj plačujemo stare karmične lekcije. Jasno je, seveda, da vedno lahko začnemo ustvarjati pozitivno karmo za prihodnost s čistimi nameni in vizualizacijo.

Oba karmična vozla navadno vključujeta druge in naše odnose z njimi – plačujemo dolgove, jim delamo usluge ali pobiramo obresti in uživamo dobro karmo. V resnici nas ljudje, zaradi katerih smo jezni ali nesrečni, prisilijo, da se naučimo karmičnih lekcij in se premaknemo naprej.

Nekateri imajo več dolgov kot drugi. Ko smo poklicani k plačilu, se lahko upiramo, a se potem soočimo z verjetnostjo težke lekcije usode. Sami torej nenehno ustvarjamo svojo prihodnost, a se hkrati ne moremo izogniti svoji preteklosti.