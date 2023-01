Vsi odgovori so v nas

Umaknite se nekam, kjer vas ne bo nihče motil in se boste lahko umirili. Pomislite na problem, vprašanje, zadevo, s katero se trenutno ukvarjate, jo nenehno premlevate in vas obremenjuje ali je ne znate rešiti.

Udobno se namestite, zaprite oči, osredotočite se, usmerite pozornost na svoj dih, ki vstopa v telo in ga zapušča, ritmično globoko dihajte. Nato neobremenjeno pomislite na situacijo ali vprašanje, ki vas muči, in v sebi začutite željo po uvidu vanjo, razumevanju ali odgovoru nanjo. Vprašajte se v mislih: »Kaj že vem o tej situaciji?« Zapomnite si, da vprašanje in odgovor obstajata v istem prostoru in času in sta medsebojno povezana.

Napišite odgovor, ki vam pride na misel, v dnevnik, ne da bi razmišljali o njem. Če se vam proces ustavi, se znova vprašajte: »Kaj že vem o tem? Kaj se mora zgoditi, da bomo vsi zmagali? Kdaj je najprimernejši čas za delovanje? Kdo drug je morda še povezan z zadevo? Kaj moram še vedeti, preden nadaljujem? Česa me ta izkušnja uči?«