Vsi lahko širimo svetlobo

Tudi če živite povprečno življenje in niste pretirano poduhovljeni, lahko na vsakdanji ravni podpirate druge in vnašate v svet pozitivne vibracije. Na različne načine lahko namreč delamo za prevlado svetlobe nad temo na planetu, pravijo guruji.



Lahko denimo skrbite za Zemljo, čisto vodo in okolje, povezujete srca ljudi ob skupnih hobijih, kajti strast pri vsem, kar počnemo, nam dviga vibracijo. Že s preprosto prijaznostjo do drugih, sočutjem, hvaležnostjo, pomočjo lahko odpirate meddimenzionalne portale svetlobi in ljubezni.



Druga skupina svetlobnih delavcev pa denimo vzdržuje svetlobo in dviguje vibracijo tudi med težkimi zunanjimi dogodki. Tretja skupina pretvarja negativnost, jo uravnoveša in spušča v svetlobo ter čisti karmo človeštva. Taki ljudje so lahko rojeni v družine z negativno karmo, da jo pomagajo pozdraviti in dvigniti vibracijo rodbine. Zdravilci služijo človeštvu, Zemlji, živalim, dušam. Jasnovidci in mistiki z odprtim tretjim očesom kanalizirajo ter ponujajo uvide, s katerimi vodijo in opogumljajo ljudi.



Posebna skupina duš dela v božanskem načrtu ter za prebujanje človeštva in Zemlje. Spet drugi v sanjah prejemajo sporočila in potujejo med dimenzijami. Prenašalci sporočil lahko delajo v medijih ali učijo in posredujejo sporočila med angeli, vesoljem in ljudmi. Naslednja duhovna skupina skrbi za manifestiranje pozitivnih sprememb na planetu, prehod na pozitivne časovne linije dogodkov, vodniki pa kažejo pot človeštvu s svojim prebujenim življenjem.



Ni pomembno, v kateri skupini ste in kaj je vaše poslanstvo. Glavno je, da s svojim delčkom pripomorete k izboljšanju celotne slike.

