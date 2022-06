Vse to, kar je napovedal Nostradamus za 2022, se je že uresničilo, samo ena stvar je še pod vprašajem

Nostradamus, francoski zdravnik in prerok iz 16. stoletja, naj bi pravilno napovedal številne dogodek v zgodovini: francosko revolucijo, veliki požar v Londonu leta 1666, krepitev Napoleona in Adolfa Hitlerja, pristanek na Luni, smrt treh članov družine Kennedy, teroristični napad na Svetovni trgovinski center v New Yorku leta 2001, menda tudi novi koronavirus.

Njegove prerokbe za 2022 so zastrašujoče, še bolj pa dejstvo, da so se nekatere po mnenju strokovnjakov tudi že uresničile in da nas morda čaka še ena velika katastrofa.

Nova vojna

Kot pišejo na portalih stil.kurir.rs in vecernji.hr, ena od njegovih prerokb za 2022 pravi, da svet čaka nova vojna z napadom na Francijo z vzhoda. Težko je določiti točen datum njegovih napovedi, ker temeljijo na astronomskih premikih, vendar se iz napisanega sklepa, da je ta napad napovedal za pomlad 2022. Rusija je Ukrajino napadala 24. februarja letos.

Inflacija, lakota in podnebne spremembe

Svet se prav tako sooča z visoko inflacijo, naraščajočo lakoto ter s podnebnimi spremembami. Te napovedi niso tako nenavadne glede na pandemijo, s katero se borimo že skoraj tri leta, podnebne spremembe pa so velik problem, s katerim se spopadamo že nekaj časa. Vseeno je malo verjetno, da bodo »ribe v Črnem morju plavale v vreli vodi«, a obstaja možnost, da bodo leta 2022 podnebne spremembe dosegle vrhunec, po katerem ne bo več poti nazaj.

Umetna inteligenca

Nostradamus naj bi tudi napovedal razvoj umetne inteligence, ki je danes že v uporabi. Tehnologija je v zadnjih desetletjih tako napredovala, da je težko napovedati, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, vendar pa naj bi Nostradamus v svojih napovedih navedel »nesmrtne učence« in potencialno negativne posledice, kar je vsekakor razlog za skrb.

Padec meteorita

To je edino, kar je še pod vprašajem. »Vidim ogenj, ki pada z neba,« je zapisal Nostradamus v svojih napovedih za leto 2022, pri čemer se je skliceval na padec meteoritov na Zemljo. Leta 2021 je asteroid 2021 GW4 s premerom skoraj pet metrov za las zgrešil Zemljo. Sam po sebi ni predstavljal velike grožnje za Zemljo, a če bi se razbil na več kosov, bi del njega verjetno udaril v Zemljo.