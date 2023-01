Vse se začne z dihom

Dihanje je čudež življenja, povezuje se z našim telesom, našo dušo in višjo dušo – višjim jazom. Ob izvajanju dihalne tehnike se moramo najprej povezati s svojimi mislimi, ker nas misli v življenju zelo obvladujejo. Zdravilci znajo umiriti svoje misli, zato je vedno prvo vprašanje oziroma premislek, kako uporabljamo, upravljamo svoje misli. Če jih upravljamo, lahko upravljamo tudi svoja čustva, ta so zelo močna, česar se včasih niti ne zavedamo.

Spodnja tehnika je preprosta kombinacija dihanja skozi usta in nos. Toda res je pomembno, da preden se je lotite, razumete, kako sami upravljate svoje misli, saj v naših življenjih misli kontrolirajo nas. Bodite pozorni na pomensko razliko – misli se ne da kontrolirati, samo upravljati, slednjega pa se lahko naučite. Vdihnemo skozi usta in zadržimo dih, dokler lahko, nato samo izdihnemo skozi nos. Ne obupajte, če se vam zdi ponavljanje nesmiselno. Tehnike se lotite resno in ne recite le, da boste poskusili, ker poskušanje ne deluje, opozarjajo guruji. Namesto tega se zavedajte, da to zmorete. Če in ko zmoreš, se namreč nikoli ne predaš, nikoli ne odnehaš.