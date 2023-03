Vse najboljše, ovni

Prvo znamenje zodiaka je zelo energično, tekmovalno in želi zmagovati, voditi druge, dosegati rezultate. Odločni so, a tudi impulzivni in se pogosto nepremišljeno zaganjajo k svojim ciljem. Neposredni so, tako raje vse povedo naravnost in v obraz, kot da bi komplicirali in okolišili. Storijo, kar je treba, takoj gredo v akcijo in se lotijo dela, saj ne marajo razglabljanja, analiziranja, tehtanja, omahovanja in besedičenja.

Prvo znamenje zodiaka živi hitro, vznemirljivo in strastno. FOTO: Allexxandar, Getty Images

Zaradi teh lastnosti se lahko zdijo marsikomu površni, a v resnici le ne potrebujejo balasta. Samovoljni so in imajo močan ego. Spontani so in zaletavi, delujejo, preden premislijo o posledicah svojih dejanj. Prepričani so, da imajo vedno prav, borijo se za svoje mnenje, tudi če jim kdo ugovarja. Spodbudno pa je, da so optimistični, kar jim pomaga, saj pogosto tvegajo. Če gre kaj narobe, se zaradi tega ne sekirajo, ampak gredo preprosto naprej.

Spodbujajo in motivirajo

Ovni so odlični vodje, ki spodbujajo in motivirajo druge. Zlahka se poženejo v akcijo in znajo postaviti meje. Včasih se zdijo egoistični, a v resnici samo dobro vedo, kaj hočejo, in ne pustijo, da bi jih kdo odvrnil od tega. Značilni oven vedno izstopa v množici, kar gre lahko okolici na živce. Njegova potreba po tekmovalnosti lahko vznemiri druge. Zdi se jim, da se rine v ospredje in želi dirigirati drugim.

Dobro se znajdejo v kriznih okoliščinah, saj se znajo brez kompliciranja osredotočiti na tisto, kar je treba storiti, hkrati pa optimalno razdeliti naloge. Tako so lahko krizni menedžerji ali vodje športnih ekip. Ker morajo biti vedno prvi, se sicer težko prilagajajo, popuščajo in sodelujejo – zato je najbolje, če se brez ugovorov prepustimo njihovemu vodstvu in pobudam.

.

Impulzivni so, odločitve sprejemajo v trenutku, ne obremenjujejo se z detajli. Ne poglabljajo se preveč v svoja čustva, a hitro vzkipijo in se enako hitro pomirijo. Obožujejo svobodo in odkritost. Strastni so in entuziastični ter vedno iščejo rešitve težav.

Lahko so sebični

Okolico spravljajo ob pamet s tem, da želijo vse zdaj in takoj. Pogosto so lahko sebični – za svoje cilje so pripravljeni marsikaj žrtvovati. Lahko so egocentrični, ukazovalni in ne upoštevajo potreb drugih, kar je težavno v partnerskem odnosu.

Radi imajo pestro dogajanje, vznemirjenje, nevarnost, seks, ne marajo miru in tišine, monotonosti, dolgčasa in nepravičnosti. Zapravljajo nepremišljeno in spontano. Radi špekulirajo, tvegajo, vlagajo, tako pogosto hitro veliko zaslužijo.

Kot ljubimci so strastni, osvajajo pogumno in odločno. V odnosu morajo biti glavni, tako v spalnici kot zunaj nje, kar pa ne pomeni, da niso romantični.