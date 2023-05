Vse najboljše, dvojčki!

Dvojčki so mojstri komunikacije. Ves čas iščejo dogajanje, nove izkušnje in dogodivščine, si izmenjujejo informacije in so mojstri neobveznega klepetanja. Zabavne, duhovite in zgovorne jih opazimo v vsaki družbi – ali ker jo držijo pokonci ali ker nam gresta na živce njihovi zabavljaštvo in napihovanje.

Od njih ne pričakujmo poglobljenega znanja in globokih čustev. So namreč eno najbolj površnih znamenj, ki ve nekaj malega o vsem, a ničesar prav zares ne spozna. Zanje je sicer dobro, da si ne jemljejo ničesar preveč k srcu. Ker je v njihovi naravi tudi iskanje bližnjic in so izjemno iznajdljivi, so se lahko v šoli celo izognili poglabljanju znanja in lahkotno preveslali skozi izobraževalni sistem. Prav neobremenjevanje jim omogoča, da gredo vedno naprej in jih ne dotolče vsaka ovira.

Lahko so dvolični in si hitro premislijo. FOTO: Dzhulbee/Getty Images

Od njih ne pričakujte pospravljenega doma, ker se jim z redom in čistočo ne ljubi ukvarjati, bodo pa imeli nov računalnik in televizor z vsemi programi in prijavljeni bodo na vsa mogoča družbena omrežja. Prostor za goste pri njih ne sme manjkati, saj so izjemno družabni.

Večkrat se lotijo novih projektov in jih hitro opustijo. Lahko imajo odprtih več front hkrati. Precej površni znajo biti, a tudi prilagodljivi, energični, radovedni, dvolični, nemirni. Vedno so zaposleni, lahko imajo več služb hkrati. Hitro spremenijo mnenje in razpoloženje. Lahko so raztreseni in težko si ustvarijo rutino, raje so razpeti na vse konce in kraje, vedno na preži za novim vznemirjenjem. Stežka ostanejo brez besed oziroma imajo pogosto zadnjo besedo. A znajo tudi manipulirati, da dosežejo svoje, in radi opravljajo.

Če se dolgočasijo, jim hitro začnejo iti po glavi same neumnosti

Dobro je, da so mladostni, bistri, očarljivi in zgovorni, to jim lahko štejemo v plus, a jim pogosto manjka sočutja in senzibilnosti. Njihova karmična naloga je, da se držijo resnice, saj so lahko v preteklosti zavajali druge in širili lažne govorice.

Obožujejo knjige, gledališče, novinarstvo, internet, miselne in družabne igre. Ne marajo tišine, osamljenosti, dolgčasa, ljudi, ki jih ne poslušajo ali imajo rigidna stališča. Z denarjem niso previdni, lahko ga zapravijo za zabavo in tvegajo pri igrah na srečo.

Ker so zelo igrivi, se zlahka povežejo z otroki. Če je otrok rojen v tem znamenju, potrebuje intelektualno spodbudno okolje, saj je zelo vedoželjen. Rad razdira igrače, da vidi, kako so narejene, prebere vsako knjigo, ki mu pride pod roke, posluša glasbo med pisanjem domače naloge in srfa po internetu. Zadovoljen je kot edinec, a so mu prijatelji vseeno zelo pomembni kot partnerji pri igri. Najtežje sedi pri miru in zbrano posluša. Zdolgočasenemu dvojčku hitro začnejo iti po glavi same neumnosti.