Vse, kar obstaja, je eno: v vesolju ni nič ločeno, ampak vse povezano

V zadnjem stoletju so fiziki odkrili, da snov, iz katere sta sestavljeni naše telo in vesolje, ne sledi vedno urejenim fizikalnim zakonom, ki so pretekla tri stoletja veljali za nezmotljive. Pravzaprav že sami delci, iz katerih smo sestavljeni, nasprotujejo trditvi, da smo ločeni drug od drugega in omejeni v svojem obstoju. Na ravni osnovnih delcev je namreč vse povezano in neskončno.

Novejša odkritja predpostavljajo, da znotraj vsakega od nas obstaja nekaj, kar ni omejeno s časom, prostorom ali celo s smrtjo. Bistveno pri teh spoznanjih je, da očitno živimo v vesolju, v katerem je vse ves čas povezano. To pomeni, da se zdijo stvari ločene, vendar pravzaprav niso. Delci nas, naša zavest in energija, se raztezajo onkraj sedanjega mesta in trenutnega časa ter nam omogočajo, da se razširimo, potujemo po prostoru in času. Z drugimi besedami: živimo v svojem fizičnem telesu, a nismo omejeni z njim. Kakor koli že poimenujemo ta svoj skrivnostni nekaj več, ki presega naše telo, se moramo zavedati, da se meša z drugimi kot del energijskega polja, ki prežema vse, kar obstaja. To polje naj bi predstavljalo kvantno mrežo, ki povezuje vesolje, ter neskončni nevidni energijski načrt, ki stoji za vsem – od samozdravilnih sposobnosti ozdravljenja našega telesa do doseganja svetovnega miru. Da bi prepoznali svojo resnično moč, moramo torej razumeti, kaj je to energijsko polje in kako deluje.