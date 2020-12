Vse, kar nam daje sanjski svet

Izboljšuje veščine v resničnem življenju

Triki za zadrževanje v svetu sanj

V lucidnih sanjah se osredotočite na vsa svoja čutila razen na vid, npr. na voh, dotik, sluh in okus.

Hitro se zavrtite kot ležeča steklenica ali vrtavka – to je zelo učinkovita tehnika.

Preprosto se pogovorite s seboj in se opomnite, da sanjate!

Prisluhnite svojemu dihanju v sanjah.

Vaja za usvajanje nove veščine

Pomaga vam rešiti težave

Ali nam lahko poslušanje določene glasbe pomaga ustvariti lucidne sanje?

Ali nam lahko poslušanje določene glasbe pomaga ustvariti lucidne sanje?

Posebna glasba za lucidno sanjanje ne obstaja, a lahko poslušate binavralne ritme, ki pomagajo sprožiti lucidne sanje. Prisluhnite tistim, ki ciljajo na theta možganske valove (to je frekvenca, povezana z REM-spancem). Mnogi gredo korak dlje in se v sanjah celo učijo skladateljstva, igranja na glasbilo ipd. Seveda morate imeti nekaj začetnega znanja in se igranja na klavir, denimo, ne morete naučiti brez kakršnega koli predznanja.

Sanje so navdihnile velike mojstrovine, kot so glasbain, slike, in celo izumitelj šivalnega stroja je zamisel zanj dobil v sanjah. To nam da le majhen vpogled v moč, ki jo ima lahko sanjski svet. Kako lahko resnično in karseda uporabno izkoristimo vso moč lucidnega sanjanja?Če ste si ogledali film Izvor, že veste, zakaj je velika uspešnica navdušila milijone ljudi. V njej namrečsluži denar kot človek, ki s svojo ekipo vcepi zamisli v sanje ljudi. Toda lucidno sanjanje je veliko več, kot se zdi na prvi pogled. Uporabite ga lahko celo na duhovni poti za izboljšanje kakovosti svojega življenja. Ima namreč neverjeten potencial za izboljšanje življenja, od premagovanja strahov in razvijanja novih veščin pa do zdravljenja vašega notranjega otroka in odkrivanja smisla življenja. Prvi dve možnosti vam bomo predstavili v tem članku, drugi dve pa naslednjič. Kot smo že omenili, je lucidno sanjanje pravzaprav zavestno zavedanje med sanjskim stanjem. Če torej eno tretjino življenja preživimo v sanjah, je smiselno, da poskusimo ta čas kar najbolje izkoristiti. Pri čem vse pa nam lahko pomaga?Lucidne sanje mnogi uporabljajo kot vajo za resnično življenje. Uporaba sanj za izboljšanje veščin v resničnem življenju je lahko učinkovita na več načinov:ZagotavljajoPonujajo učinkovitejšo obliko miselnih podob in miselnih vaj, kot jih zmoremo v budnem življenju.Dokazano je, da se novih veščin lahko naučimo že s preprostim razmišljanjem o njih. Lucidno sanjanje ustvarja nove nevronske povezave in poti za resnično življenje.V svojih sanjah lahko– brez tveganja! Športni raziskovalectrdi, da lucidne sanje pripomorejo k izboljšanju psihološkega stanja športnikov s spreminjanjem osredotočenosti na človeka v osredotočenost na situacijo.Včasih imamo tremo in nas skrbi, kako bomo nekaj izvedli. V lucidnih sanjahter ju spreminjamo – in to vedoč, da ni nevarnosti in imamo popoln nadzor!Gre za to, da lahko v sanjah programiramo vzorce vedenja, ki bodo pozitivno spremenili naše delovanje v budnem življenju.1. Pred spanjem in čez dan razmislite, kaj želite vaditi v sanjah. Osredotočite se na svoj namen nenehnega izvajanja te veščine.2. Uporabite indukcijsko tehniko (o kateri smo pisali prejšnjič) in ustvarite lucidne sanje.3. Ko postanete lucidni, sanje usmerite do kraja ali situacije, v kateri želite vaditi. Ne pozabite, da imate popoln nadzor!4. Vadite svojo spretnost oziroma veščino. Osredotočite se na vsak trenutek posebej in na to, kako je, ko to veščino obvladujete. Premikajte meje in opazujte, česa ste sposobni.Lucidne sanje lahko močno izboljšajo kakovost vašega življenja, lahko vam pomagajo pri vsem, od razreševanja intelektualnih težav do premagovanja nočnih mor. Črpajo iz globokih zalog nezavednega znanja, ki nam v budnem stanju običajno ni prosto na voljo. Za reševanje težav v lucidnih sanjah sledite naslednji vaji:1. Izberite težavo, ki jo želite rešiti, in si jo dobro zapomnite. Preoblikujte jo v vprašanje, na katero se boste osredotočili, npr. »Kako in kje lahko spoznam več ljudi, ki so takšni, kot sem jaz?«2. Uporabite indukcijsko tehniko (raziskano v prejšnjem poglavju) in ustvarite lucidne sanje.3. Ko postanete lucidni, poiščite rešitev za težavo. Poiščite ali pričarajte si osebo ali kraj, ki ga potrebujete, da poiščete svojo rešitev. Če denimo želite premagati blokado pri kreativnem delu svojega poklica, za pisanje ipd., se lahko v sanjah pogovorite s svojim najljubšim pisateljem.4. Ko se zadovoljni zbudite, ves dan razmišljajte o odgovoru, ki ste ga prejeli. Pogosto se vam bo razjasnilo, da je bila rešitev na dlani, pa čeprav morda skrita.