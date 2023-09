Vse je tako, kot mora biti

Morda boste potrebovali nekaj časa, da sprejmete to misel, a zen mojstri pravijo, da je v vsakem trenutku vse popolno in tako, kot mora biti. Že Buda je rekel: »Ko boste spoznali, kako popolno je vse, boste nagnili glavo nazaj in se zasmejali v nebo.« Če se osredotočate na to, česa nočete več in kaj bi radi, se ne zavedate, da imate vse, kar potrebujete.

Zen verjame v naravni tok dogodkov.

S prakticiranjem čuječnosti, ko ste v sedanjem trenutku in sprejmete vse tako, kot je, boste veliko srečnejši, ne da bi vas zaradi česar koli skrbelo. Če se vam zdi, da nekaj ni popolno, to pomeni le, da ste si v glavi ustvarili sliko, kako naj bi bilo, nato pa težite k temu, da bi dosegli ta rezultat. Toda ljudje in življenje imamo omejitve in kar je v naših glavah, se ne ujema vedno s tem, kako naj bi stvari potekale. Zen po drugi strani verjame v naravni tok dogodkov; nehati moramo vse nadzorovati in biti bolj sprejemajoči. Tako lahko spoznamo, da že imamo, kar potrebujemo, zato smo zadovoljni, hvaležni in radostni.