Vsaka oblika ima svoj pomen

Tudi oblike kristalov imajo svoj pomen; ne spremenijo sicer energije, ki jo nosijo, vplivajo pa na to, kako sprejemamo njihove vibracije. Če jih izbirate tudi po obliki, lahko to okrepi namero in transformacijo, ki jo prinašajo.Kocke so najboljša oblika za prizemljevanje. Če meditirate s kockastim kristalom v roki, se boste povezali z energijo Zemlje, lahko pa jih postavite tudi v kote vsakega prostora za zaščito.Kristalne piramide so močan pomočnik pri uresničevanju želja. Njihova močna baza deluje kot sidro za namere, vrh piramide pa bo poslal željo v vesolje. Ne glede na to, kaj si želite, lahko z njimi delujete najbolj ciljno usmerjeno.Kristalne krogle nas spominjajo, da smo del vsega, kar nas obdaja. Ko sežete po takem kristalu, si lahko predstavljate, da držite ves svet na dlani. Primerni so za meditiranje, zato poskrbite, da bo v vaši zbirki tak, ki se bo lepo prilegal v roko in ga boste lahko uporabili med različnimi duhovnimi tehnikami. Uporabite pa ga lahko tudi kot mini masažni pripomoček.Mali kristali, ki jih kupimo iz kupa enakih v trgovini, so običajno naši prvi spremljevalci. Lahko gledamo nanje, kot da so osnovni, a so predvsem praktični. Majhni so, gladki, niso dragi. Naj vas ne zavede njihova velikost – kljub temu so močni. Odlični so na potovanjih, in ker jih zlahka vtaknemo v žep ali torbico, celo za modrček, jih nosimo s sabo in se ves čas povezujemo z njihovo energijo. Če se jih nenehno dotikate, boste okrepili njihov namen.Špičasti kristali vam pomagajo ostati bistri, jasni in osredotočeni, saj koncentrirajo energijo. Najboljši so za pomoč pri manifestaciji. Zapišite si mantro, željo na kos papirja. Nato ga prepognite in položite na vrh špičastega kristala, naj gleda navzgor. Tako deluje kot piramida in usmerja energijo vaše namere v kozmos, da se lažje uresniči.Kristali v obliki srca niso naravne tvorbe, ampak jih zbrusijo vanje. To ne uniči ljubeče energije, ki jo oddajajo. Meditacija s kristalom v obliki srca lahko pomaga odpreti srčno čakro. Usmerite energijo in pozornost v srce in si predstavljajte, da jo kristal aktivira. Predstavljajte si, da se vaše srce napolni s svetlobo in seva iz njega, s tem pa čisti vse stare rane in travme, sproži zdravljenje in prinaša mir.Kopuče oziroma grozde kristalov najdemo v naravi. Odlično lahko povežejo energijo v prostoru, zato jih položite na jedilno mizo ali prostor, v katerem je več ljudi, ki sodelujejo in se povezujejo. Primerni so za pisarne in dom, saj lahko povežejo kolektiv. Pomagajo ustvariti okolje odprtega dialoga in povezane skupnosti.