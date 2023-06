Vrnitev v ravnovesje: pri zdravljenju kolektivne karme sodelujemo vsi

Andski šamani, ki so predvideli Zemljine spremembe in ohranjajo prerokbe, o krizi, ki se vleče od začetka epidemije in nadaljuje z vojno, pravijo, da se moramo povezati z Zemljo, sicer se bo obrnila proti nam in divjali bodo požari, orkani, nevihte in veliko neravnovesje bo prineslo smrti in težke čase tistim, ki tega ne bodo storili. A vendarle moramo čas, v katerem smo, in tistega, ki prihaja, sprejeti s hvaležnostjo, poudarjajo. Dodajajo, da nas stvarnik opazuje in ni zadovoljen s tistim, kar ustvarjamo, zato se moramo pripraviti na velike Zemljine spremembe, saj tudi ona išče ravnovesje. Toda stvarnikov končni cilj je popolni mir na Zemlji – zato govorijo o trenutnem prehodu kot o času velikega zdravila.

Majevska prerokba, stara 5000 let, to obdobje sicer povezuje z vrnitvijo gospodarja zarje in navaja, da za tem prihaja zlata doba, ko bo spet vse prav, kar imenujejo pačakuti – pača pomeni zemlja in čas, kuti pa vrnitev v ravnovesje. Človeštvo namreč izstopa iz časa, zaključuje se ena doba in začenja druga, veliki pretresi, ki spremljajo prehod, pa so povezani tudi s karmo, ki je bila porušena v času osvajanj konkvistadorjev, ki so zasužnjili južnoameriške princese, hkrati pa so barbari iz Evrope s seboj prinesli tudi moškega boga, ki je deloval uničevalno za staroselce, tako kot virus črnih koz, s katerim so jih okužili in zaradi katerega so množično umirali.

Pri zdravljenju kolektivne karme sodelujemo vsi, zato moramo stopiti skupaj in zaceliti, kar je bilo davno porušeno. »Tudi če si bil rojen v popolno družino, to še ne pomeni, da v sebi ne zdraviš kolektivne preteklosti človeštva,« pravi šaman Alberto Villoldo. »Kolektivno se moramo ozdraviti, se izviti iz nočne more svoje zgodovine, zaceliti svojo krvno linijo …« poudarja.