Vrline in šibke točke strelcev

Pustolovski so, inteligentni, naravno radovedni, entuziastični, radi se potepajo in imajo dober smisel za humor. Nemirni so in vedno želijo izvedeti več. Radi potujejo v nove kraje in širijo svoje znanje o svetu in tujih kulturah. Prav tako radi berejo zgodovinske in filozofske knjige. Zanje je značilno, da so nenehno v pogonu, ne marajo biti omejeni in občutek svobode je zanje neprecenljiv. Znajo opravljati več nalog hkrati ter usmeriti puščice naravnost proti svojim ciljem.



Toda ker spadajo med spremenljiva znamenja, znajo biti nezanesljivi, saj se zavežejo preveč različnim stvarem hkrati, izstrelijo pa lahko le eno puščico naenkrat. Čeprav se zdi, da imajo svoje življenje pod nadzorom, se lahko včasih prav tako zaganjajo v prazno. Lahko tudi padejo v depresijo, ko se jim zdi, da nimajo cilja.



Ker ne marajo omejitev in potrebujejo svobodo, se lahko resno zvežejo pozneje v življenju. Toda ko se ustalijo, so med najbolj zvestimi in strastnimi partnerji. Prav tako so zabavni spremljevalci, saj se radi zabavajo in predajajo svoje znanje na otroke. Toda to ne pomeni, da so samo zabavni in pustolovski starši – znajo biti namreč tudi avtoritativni in postavljati pravila, saj jih k temu spodbuja njihov vladar Jupiter.



Znajo biti dobri prijatelji, karizmatični, zabavni in zgovorni. Ko pripovedujejo zgodbe ali govorijo, znajo ohranjati pozornost drugih. Cenijo resnico in so zelo resnicoljubni, tudi ko vas s tem prizadenejo. Čeprav so zelo zanimivi, pa so lahko nedosegljivi in nezanesljivi, saj se težko prizemljijo in opravljajo svoje dolžnosti, ko pa imajo v glavi toliko idej o tem, kaj bi še lahko raziskali in prepotovali. Radi imajo družino in prijatelje ter so zaščitniški do njih.



Če ste strelec, bodite pozorni na izrečene besede. Čeprav drugi želijo slišati vaše mnenje, nočejo, da jih ošvrknete. Naučite se zadržati bolečo resnico zase.