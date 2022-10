Vrinjena znamenja kažejo naše skrivnosti

Skozi hiše, planete v njih in njihove dispozitorje opisujemo konkretne vidike človekovega življenja. Večinoma se določena hiša začne v enem znamenju, konča v naslednjem, s tem kaže razvoj in potek dogodkov, vezanih na področja, ki jih opisuje. Se pa dogaja, če nimamo sistema enakih hiš, da imamo v določeni hiši eno celo znamenje, ki hiše niti ne odpira niti se v njem ne zaključuje.

Pari hiš, ki so si nasprotni, imajo enake stopinje začetka in konca, s tem se vrinjeno znamenje ne zgodi samo v eni hiši, ampak tudi v nasprotni.

Vsebinsko vrinjeno znamenje pomeni, da je v zadevah določene hiše nekaj skrito, deluje iz ozadja ali se izrazi zapoznelo. Če je ali so v vrinjenem znamenju planeti, je skrito pomembno in se bo pozneje obelodanilo.

Ne drži vedno, da se hiša začne v enem znamenju in konča v drugem. FOTO: Crisfotolux/Getty Images

Ko imamo vrinjeno znamenje v 1. in 7. hiši, se to najpogosteje izraža kot varanje, vzporedne zveze, lahko se partnerska vez razvije, preden postane tudi uradna in vidna, odnos je pred tem dolgo skrit. Ali bo oseba sama imela vzporedno zvezo ali njen partner ali oba, je treba natančno pregledati. Primer je karta pokojne princese Diane, v kateri imamo ne le vrinjeno znamenje 1. in 7. hiše, ampak v njem tudi planete, in znano je, da je imel partner ves čas zraven drugo osebo, ki je po ločitvi postala znana partnerica.

Vrinjeno znamenje, vezano za 2. in 8. hišo, se izraža kot skriti denar, dediščina, ki nam je obljubljena, pride pozneje, partner nam skriva svoj zaslužek, lahko so tu užitki ali skrita spolna razmerja.

Vrinjeno znamenje, vezano na 3. in 9. hišo, prinaša možnost vzporednega študija ali spremembo študija pozneje, študija ob delu. Veliko je možnosti skrivnosti, vezanih na brate in sestre, da izvemo, da imamo brata ali sestro, ki nam je bil dolgo skrit ...

Vrinjeno znamenje v 4. in 10. hiši je povezano s skrivnostmi očeta in mame, lahko tudi vzporedna zvezda enega od njih. Velikokrat so zakopane družinske skrivnosti, do katerih ni enostavno priti in za katere izvemo šele pozneje. Vrinjeno znamenje v 5. in 11. hiši nakazuje skrivnosti, vezane na otroke in njihove partnerje. V primeru, ki ga poznam, je šlo za mrtvorojenega otroka, ki je velika boleča skrivnost osebe.

Vrinjeno znamenje v 6. in 12. hiši se izraža kot zdravstvene težave, za katere nihče dolgo ne ve. Problem vrinjenih znamenj tu je, da se težja diagnoza, ki se kuha v človeku fizično ali psihično, lahko odkrije prepozno.

Ni torej nesmiselno pogledati, kje so vrinjena znamenja. Kajti tam se nekaj skriva, kar zahteva ozaveščanje, še najbolj planeti v vrinjenem znamenju, sicer lahko ogromen del nas ostane ujet, se ne more izraziti in lahko deluje proti nam.