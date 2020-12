Vrhovi hiš nosijo spremembe

Ko vrhovi hiš zamenjajo znamenje ali se povežejo z rojstnimi planeti, se odvije pomemben življenjski ciklus. Redko ob ločitvi ali poroki nista aktivirana vrhova 1. in 7. hiše. Redko je tudi, da ob karierni spremembi ali selitvi nista aktivna vrhova 4. in 10. hiše. Vrhovi delujejo v parih; sprememba na enem področju življenja vključuje spremembo na drugem. Če zamenjate službo, se na primer lahko tudi preselite. Če se poročite ali ločite, se ob tem spremeni, kako doživljate in vidite sebe.



Vrh hiše je zelo občutljiva točka, meja, ki ločuje različna področja človekovega življenja. Povezan je z zadevami hiše, in ko menja znamenje, se odvijejo pomembni življenjski ciklusi. To je vznemirljiv čas in dogajanje je opisano z vrhom hiše. Val energije je lahko pozitiven ali negativen. Ko se premakne z 29 stopinj na 0 drugega znamenja, je to vedno znak za pomembno ločnico, ki vključuje zadeve te hiše. Gre za čas transformacije, če je vpletena 2. hiša, je to lahko finančni premik. Pri 3. hiši gre za učno situacijo. Če menja znamenje 4. hiša, pride do spremembe doma. Sprememba kariere – priložnost ali razočaranje, odvisno od aspektov – je rezultat premika 10. hiše. Učinek lahko traja leto do tri, včasih še dlje.