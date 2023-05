Vprašajte vodnike: pustite jim proste roke, naj opravijo svoje delo

Ko se povežete z njimi, jim lahko postavljate vprašanja ali jih prosite, naj vam pomagajo uresničiti namere. Pazite le, da bodo vprašanja jasno opredeljena in natančna, namere naj bodo čim bolj preproste. Vzemite list papirja in nanj natančno zapišite cilj. »Želim si novo službo.« Navedite osnovne korake, kako boste to dosegli, nato jih prosite za pomoč in se prepustite njihovemu vodenju.

Če si želite nečesa določenega, npr. prihraniti dovolj denarja za počitnice, jih prosite za dve stvari – dovolj energije, da se boste držali varčevalnega načrta, in nove priložnosti za služenje denarja oz. projekte, ki vam bodo pomagali doseči cilj.

Toda zadeve se bodo odvijale po njihovem času, ne vašem. Ne pričakujte, da boste jutri dobili odgovore in pojutrišnjem uresničeno željo. Ne izsiljujte in ne rinite z glavo skozi zid. Postavite namero, prosite za pomoč, nato jim prepustite proste roke, naj opravijo svoje delo. Zaupajte jim, da vedo, kaj je dobro za vas in kdaj je pravi čas, da se nekaj zgodi. Pomagajte jim tako, da se lotite naloge pred sabo. Nobena meditacija vam ne bo pomagala, če ne boste zavihali rokavov.

Najbolje je, da si cilj zastavite pred spanjem. Ponoči se bo informacija usedla in prenesla v nesnovni svet, zato ni treba, da jo nenehno ponavljate. Ni treba, da jih prosite, jih rotite, se zaklinjate ali jim obljubljate kar koli v zameno. Če nimate posebnega cilja, jih lahko prosite tudi sledeče: Kaj moram jutri vedeti, da izboljšam svojo karmo? Naslednji dan vam bodo pokazali znamenje – morda morate nekoga poklicati po telefonu. Ni njuno, da bo naloga lahka, saj je lahko to nekdo, ki vam vzbuja neprijetna čustva, a se morate pomiriti z njim. Morda se morate s šefom pogovoriti o povišici. Toda kar koli vam že namignejo, sledite temu, sicer pa jih sploh ne prosite za nasvet.