Vplivi Plutona v kozorogu

Pluton od leta 2006 velja za pritlikavi planet, a astrologi ga opazujemo in ugotavljamo, da ima tako na osebni kot na družbeni ravni veliko moč, ki jo lahko vidimo v spremembah in dogajanju v svetu.



Leta 2008 je vstopil v kozoroga in bo tam ostal do 2023. Prehod povezujemo s pokom finančnega balona, ki je nastal, ko je bil Pluton (finance) v strelcu (velikopoteznost), počil je in sprožil gospodarsko (kozorog) krizo (Pluton). V času njegovega potovanja po kozorogu so dobile več moči desno usmerjene politične stranke in je bilo več trdnih avtoritativnih vladarjev s starimi pristopi vladanja. Ljudje so izbirali za vodje poslovneže, finančnike, ne več toliko politikov, intelektualcev ali pravnikov. Vedno bolj je jasno, da imajo moč v rokah gospodarstveniki, finančniki in ne politiki. Na splošno je Pluton prinesel več moči tradicionalistov. To je tudi čas velikega porasta terorizma in bitke proti njemu, hkrati pa rušenja držav na Bližnjem vzhodu. Trenutno je Pluton na koncu kozoroga, a se v 2020. premika skupaj z Jupitrom in Saturnom, s tem pa dobi še več moči in prinaša krize, ki predstavljajo smrt, levitev in transformacijo v nov sistem, ki jih obljublja prehod planetov v vodnarja.



Leta 2024 vstopi v vodnarja, v njem bo do leta 2043. Energija tradicionalizma in antiglobalizma bo od tedaj velika redkost, začenja se drugačna družbena struktura ali potreba po reformi družbe. V preteklosti je potoval po vodnarju od 1777. do 1799., to obdobje pa je povezano z velikimi reformami, revolucijami, potrebo po spremembah sistema, tudi z rojstvom reka svoboda, enakost, bratstvo. Ponovni prehod v vodnarja bo spodbudil potrebo po novem svetu, večji povezanosti in prepletenosti, globalizacijo. Povezal bo ljudi in gospodarstvo, da družno več naredimo za čistejše in bolj zdrave energijske vire. Čaka nas ogromen napredek tehnologije. Čeprav Pluton v vodnarju lahko kaže tudi moč tehnokratov, je po drugi strani to znak moči ljudstva, ki se povezuje in je pripravljeno skupaj spreminjati sisteme, včasih tudi rušilno, z revolucijami. Če družbeni sistemi ne bodo v dobro ljudstva, se bo to uprlo in se lahko trese svet, kar vodi v kaos, ki je negativna plat vodnarja. Če bo družba uravnotežena (v finančnem pogledu ne bo veliko trpečih in revnih), pa Pluton nakazuje moč razuma in neverjetni razvoj, ki ga človek kot intelektualno bijte lahko ustvari. Ker gre prek dispozitorja v bika, pa sledi nevarnost, da s svojim razumom škodimo naravi, celicam, lastnemu telesu, ki je del narave. Razum in tehnologija lahko premočno posegata v naravno.