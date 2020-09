Vplivi, ki zamajejo zvezo

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Razhod sprožijo aspekti, ki nas silijo v razmislek o odnosu. FOTO: Marat Musabirov/Getty Images

Tranziti Saturna, Urana, Neptuna ali Plutona čez 1. ali 7. hišo horoskopa povzročijo, da ljudje ponovno ocenijo svoje življenje ali odnos, v katerem so. Če kateri od teh planetov prečka 1. hišo, bo človek doživel korenite osebnostne spremembe, ki bodo vplivale tudi na partnerstva in tesna prijateljstva, saj bo začel drugače gledati nanje. Če planeti prečkajo 7. hišo, bo oseba znova pretehtala razmerja. In če njena natalna karta obljublja ločitev, se bo zgodila tedaj. Velja biti pozoren tudi na vrinjeno znamenje v 7. hiši, ki pomeni, da je lahko oseba poročena več kot enkrat – ne kaže pa nujno ločitve, človek lahko tudi ovdovi.Ko se odločamo o razhodu, se v naših ali kartah naših partnerjev aktivira nekaj, zaradi česar se sprašujemo o smislu zveze, zakona in končevanju tega. Saturnov, Uranov, Neptunov ali Plutonov tranzit čez 1. ali 7. hišo, kot rečeno, nas pretrese in sili v prevrednotenje odnosov. Venera v kvadratu z Marsom lahko spodbudi razhod, sprožen kvadrat med vladarjema 1. in 7. hiše natalno ali v progresijah enako. Pomembna prelomnica nas čaka tudi, ko osebni planet progresira v težek aspekt z Uranom. Kar koli od tega lahko povzroči, da se resno sprašujemo o zvezi.Če kateri koli osebni planet progresira v težek aspekt z Neptunom, doživimo deziluzijo o zakonu in čutimo, da ne moremo vztrajati v njem. Če pride osebni planet v težak aspekt s Plutonom, postanejo prepiri tako naporni, da se jih ne da več prenašati. A če ločitev ni nakazana natalno, se bomo najverjetneje prebili skozi težke aspekte.Čeprav Uran deluje rušilno, imamo kljub temu lahko uspešen zakon, a se mora Uranova energija v njem drugače izraziti. Lahko smo neodvisni, zakon pa je ekscentričen, odprt, drugačen, s partnerjem lahko živimo ločeno zaradi dela ali drugih okoliščin.Sonce kvadrat Luna je še en neugoden partnerski aspekt. Moška in ženska energija v človeku ni v harmoniji in lahko nismo imeli pozitivnega vzora za zakon v odnosu med starši. Aspekt kaže notranji boj, moramo se soočiti s sabo in svojim delovanjem v odnosu.Znak za alarm je tudi Venera kvadrat Mars, ki kaže, da težko shajamo drug z drugim in nam je odnos v izziv. Pogosto predstavlja nesrečen zakon, neusklajenost potreb ali prepire med partnerjema. Ljudje s tem aspektom izbirajo partnerje, ki zadovoljijo njihove čustvene potrebe ali seksualne, nikoli pa obojega hkrati. Njihova potreba po ljubezni ni uglašena z njihovimi spolnimi hrepenenji ali so njihova dejanja v nasprotju z notranjimi potrebami, zato je lahko oseba s tem položajem oddaljena in brezbrižna, čeprav si želi intimnosti.