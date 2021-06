Vpliv retrogradnega Merkurja na znamenja zodiaka

Vse večkrat premislite in prestavite pomembne odločitve. FOTO: Antonioguillem/Getty Images

Vpliv nas spodbuja, da si vzamemo premor in premislimo, preden delujemo, urejamo stvari za nazaj in ne začenjamo ničesar novega.Ovni naj se izogibajo impulzivnim dejanjem, opravljanju, hitrim odgovorom. Premislijo naj, ali imajo odprt kakšen izobraževalni projekt, kako lahko okrepijo odnos s sorojenci in sosedi in kakšen je njihov notranji dialog. Poskrbijo naj za vzdrževanje avta in shranjujejo dokumente na računalniku.Biki morajo narediti finančno revizijo, počistiti družabna omrežja in poslovne naveze. Proučijo naj različne možnosti vlaganja. Ne smejo se odločati, dokler zberejo vseh informacij.Dvojčkom se Merkur obrača v njihovem znamenju, zato bo zanje to precej kaotičen čas. Lahko bodo manj zbrani, a lahko izkoristijo čas za premlevanje idej. Iskreni naj bodo s sabo ter pregledajo nedokončane intelektualne projekte, se osredotočijo na bistveno. Pazijo naj se laži, cinizma, prevar.Raki bodo začeli komunicirati in se povezovati z drugimi na drugačen način. Poslušajo naj notranji glas s sočutjem, ne kritiko. Levi bodo spremenili komunikacijo s prijatelji in sodelavci ter znova opredelili skupne cilje. Povezali se bodo s starimi prijatelji. Izogibajo naj se blatenju drugih in jeznim objavam na družabnih medijih.Device se bodo spraševale o poslovnih ciljih, kako se vidijo na vodstvenem položaju, katere strategije ubrati, da pridejo do tja.Tehtnice lahko pričakujejo zamude pri izobraževanju, novih spletnih straneh in na potovanjih. Premeljejo lahko svoje akademske cilje in se izognejo razpravam o politiki in veri.Škorpijoni bodo sumničavi do partnerja, posebno če imata nerešena finančna vprašanja, težave z zaupanjem in ljubosumjem. Zasnujejo naj shemo obročnega odplačevanja starih dolgov do dolžnikov.Strelci se ne bodo strinjali s partnerjem ali prijateljem, pravne zadeve se bodo zapletle. Opredelijo lahko svoje cilje in razdrejo ali ponovno začnejo kak odnos, ko razčistijo stare zamere.Kozorogi naj pričakujejo trenja s kolegi, veliko stresa, izčrpanosti, alergij in težav z dihali. Namesto tekmovalnosti v službi morajo razviti boljši način sodelovanja ter boljši odnos do svojega telesa. Izogibajo naj se sovražni komunikaciji.Vodnarjem se bo ustavil napredek v novi zvezi ali ustvarjalnem projektu. Ne sme jih preplaviti obup, vmes naj pregledajo podrobnosti. Težave imajo lahko pri komunikaciji z otroki. Biti morajo potrpežljivi.Ribe lahko pričakujejo soočenje s sorojenci in sosedi zaradi govoric in nesporazumov. Možni so družinski spori in kvarjenje elektronskih naprav. Čas je za spuščanje preteklosti, sočutje, spoštovanje. Družinske skrivnosti lahko pridejo na plan.