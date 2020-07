Vpliv Marsa v ovnu na znamenja zodiaka

Škorpijonom bo najpomembnejša fizična aktivnost, s katero bodo sproščali energijske presežke. FOTO: Torwai/Getty Images

Ovni v drobovju čutite, kaj je treba narediti. Toda kvadrati na planete v 10. polju sporočajo, da se bo treba soočati z ovirami pri sledenju ciljem, tako sta nujni potrpežljivost in vztrajnost.Mars v bikovem 12. polju pritiska na psiho, nosi težke sanje in nemir. Če prisluhnete notranjemu navdihu, lahko ustvarite kreativni načrt nečesa, kar se bo izrazilo pozneje. Ovirajo vas lahko vaše religiozne ali filozofske predstave o svetu.Marsova energija bo na dvojčke delovala kot spodbuda za akcijo ali povezovanje za skupno dobro. Pri tem boste morali prevzemati pobudo, strah pred soočanjem z nasprotnikom vam bo rušil zaupanje vase.Mars v 10. polju bo spodbujal ambicioznost rakov in jim dajal moč izboriti si mesto v poslovnem svetu. Ovire bodo prihajale skozi trdo, tradicionalno in stabilno konkurenco. Samo ne pobegnite, dovolite si biti edinstveni.Mars v 9. polju bo leve silil, da stopijo na pot poslanstva, odpiral jih bo tujini in širjavam. Pri tem jih bodo ovirale vsakodnevne obveznosti in notranji občutek, kaj vse je še treba narediti in kako se mora. Zaupajte vase in se predajte življenju.Mars v vašem 8. polju devicam odpira polje seksualnega. Kliče, da se podate v boj za tisto, kar budi strasti. Pri tem vas lahko ovirajo premočna potreba po lagodnem in predvidljivem življenju, navezanost na rutino ali strah pred ljubeznijo.Mars v 7. polju bo tehtnicam prinašal sebične in tekmovalne ljudi. Ne bojte se postaviti meje, dajte jim vedeti, da vsega ne boste prenašali. Pri tem vas bo oviralo hrepenenje po varnosti.Marsovo potovanje po 6. polju bo okrepilo škorpijonovo zagnanost, potrebo po fizični aktivnosti prek dela ali športa. Pri tem vas bodo ovirala prepričanja in strah, kaj si bodo o njih mislili drugi.Mars v 5. polju kliče strelce, da spet začutijo življenje, se vanj zaljubijo in v njem uživajo. Pri odprtem in otroškem veselju vas bodo ovirali finančni strahovi in zabetonirane predstave.Mars v 4. polju kozoroge spodbuja, da doma nekaj spremenite, porušite steno, pobarvate okno; delo in šport doma prinašata notranjo pomiritev. Ovira boste sami sebi s svojimi idejami popolnosti in pravilnosti.Marsovo potovanje po 3. polju kliče vodnarje, da potujete, berete, spoznavate nove ljudi, iskreno poveste, kaj si o čem mislite. Oviral vas bo nezavedni strah in občutek, da ne morete imeti vsega pod nadzorom.Mars v 2. polju ribi spodbuja, da si na finančnem področju izborite tisto, kar vam pripada. Da se ne ustrašite, si upate, tvegate. Pri tem vas lahko ovirajo prijatelji in njihove predstave o življenju.