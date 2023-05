Vpliv lune: 9. - 15. maj: Pred nami tesnoben teden in za zaljubljene produktiven vikend (Piše: Stane Padežnik)

TOREK, 9. MAJ

Ker bo Luna v kozorogu tvorila dinamičen aspekt z Venero v raku, sočasno pa harmonijo s Saturnom v ribah ter z retrogradnim Merkurjem, Soncem in Uranom v biku, bo primeren dan za primerjave s preteklostjo, sprejemanje boljših finančnih in gos­podarskih ukrepov, preurejanje prostorov, sajenje majskih vrtnin ter za izražanje spodbudnih in ljubečih besed posebno tistim, do katerih čutimo veliko naklonjenost.

