Vpliv lune: 25. april - 1. maj: Preverite, kaj se bo zgodilo na praznik dela (Piše: Stane Padežnik)

TOREK, 25. APRIL - Žarčenje Lune v raku bo močnejše, ker se bo povezovalo s sevanji Saturna v ribah, Sonca, Merkurja in Urana v biku. Vplivalo bo na manjše in večje skupnosti, krepilo vlogo družine, skrbnikov in prizadevanja, da bi popravili in izboljšali tisto, kar so nam neugodni aspekti pokvarili.

Več preberite na portalu ONA.