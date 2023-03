Vpliv lune: 21. - 27. marec: V torek izkoristite vpliv Venere v biku (Piše: Stane Padežnik)

TOREK, 21. MAREC

Zaradi Lune v ribah do prehoda v ovna ob 17.02 ter prazne lune v ovnu ob 18.22, ko bodo delovale še turbulentne energije stresnih aspektov z Neptunom v ribah in Marsom v dvojčkih, je pričakovati močne vremenske vplive na naravo, naše počutje, dejavnosti in odnose.

Zamenjana vloga Merkurja v ovnu z Marsom nam bo pomagala doseči kompromise in prilagoditi stališča novim okoliščinam. Pozitivni vpliv Venere v biku nas bo spodbujal k urejanju finančnih, partnerskih in družinskih obveznosti.