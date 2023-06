Vpliv lune 20. - 26. junij: Močan vpliv na ljubezenska čustva (Piše: Stane Padežnik)

TOREK, 20. JUNIJ

Blagodejne energije, ki jih bo ustvarjala Luna v raku, v spodbudnem aspektu z Uranom v biku in Neptunom na ribjem repu, bodo ustvarjale dobre razmere za rast, odpiranje kopalne sezone v vodah, ki se komaj zadosti ogrejejo, vplivala na izrazito intuitivno in čustveno delovanje, zanimanje za naravne in kulturne lepote, tradicijo, glasbene dogodke ter povezovala ljudi, ki se zanimajo za doživljanje poletnega solsticija, skrivnosti ter obnavljanje starih običajev in poslopij. Nadaljujte branje TUKAJ - na Ona.je.