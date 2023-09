Vpliv lune: 19. - 25. september: Polno skrbi za začetek tedna (Piše: Stane Padežnik)

TOREK, 19. SEPTEMBER

Gibanje Lune v škorpijonu v opoziciji z retrogradnima Jupitrom in Uranom v biku, s katerima je Venera v levu v konfliktu, bo ustvarilo take dinamične sile, ki bodo povzročale vremenske skrajnosti in hujše naravne pojave v mednarodnem okolju, krepile zaskrbljenost zaradi velikanskih stroškov, upadanja gospodarske rasti in zaposlenosti, na osebni ravni pa nas priganjale k urejanju tistega, kar imamo in k čemur stremimo.

