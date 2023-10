Vpliv lune: 17. - 23. oktober: Občutni vremenski vplivi (Piše: Stane Padežnik)

TOREK, 17. OKTOBER

Ko se bo Luna v škorpijonu oddaljevala od opozicije z retrogradnim Uranom v biku, s katerim lahko še povzroča šoke, pretrese, sumničenja, se bo zvečer spodbudno povezovala z Neptunom v ribah in Plutonom v kozorogu. Dominantni planet Mars, ki je v škorpijonu, bo občutke in predvidevanja še bolj izostril, zato bodo uspehi odvisni od naših odločitev in dejanj. Njegova dobra povezava z Venero v devici bo mnogim omogočila, da bodo prišli do gozdnih plodov, več denarja, prijateljev in simpatij.