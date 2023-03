Vpliv lune: 14. - 20. marec: V sredo energijo pretvorite v spodbudo (Piše: Stane Padežnik)

TOREK, 14. MAREC

Ob prihajajočem krajcu bo Luna v strelcu zaostrovala dinamična razmerja s tremi planeti v ribah (Merkurjem, Soncem in Neptunom) ter opozicijo z Marsom v dvojčkih, vplivala na razpoloženje ljudi, množic, ki bodo hotele pravičnejša razmerja v družbi in pošteno plačilo, na nastope tekmovalcev, z vremenskimi spremembami pa tudi na počutje bolj občutljivih, ranljivih in bolnih. Pri reševanju zahtevnih nalog in vodenju ključnih operacij bo izredna zbranost, ki bo potrebna, privedla do uspehov.